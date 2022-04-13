Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

13.04.2022 17:01
Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Denizli'de 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Denizli'de 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları ile yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri katıldı. Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada; "İlimizde, 2022 yılı ilk üç ayında 18 yatırımcı kuruluşumuzun programında 242 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 147 adedinin ihalesi yapılmış, bunlardan 4 adedi bitirilmiş, 143 adedi ise devam etmektedir. 26 adet proje ihale aşamasında olup, 69 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. 101'i Tarım, 46'sı DKH, 35'i Ulaştırma, 22'si eğitim, 17'si sağlık, 11'i enerji, 5'i kültür-turizm, 3'ü imalat ve 2'si konut sektörlerine aittir. İlimiz genelinde 2022 yılı ilk üç ayında ayrılan 1 Milyar 161 Milyon TL ödeneğin 286,4 Milyon TL'si harcanarak yüzde 25 nakdi ve yüzde 24 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarımıza ilimizde gerçekleştirdikleri yatırımlarda gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu konuşmasının ardından ilgili Kurumların Bölge ve İl Müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek, yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdiler. - DENİZLİ

Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Nazım Balcıoğlu, Yatırımcı, Hisarcık, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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