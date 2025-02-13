Denizli\'de Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele

Ekonomi

Denizli Defterdarlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla kent genelinde kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci; "Defterdarlık olarak, hem bilgilendirme çalışmalarımızı hem de denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci ve Defterdarlık Grup Müdürleri, Denizli Sanayi Odası, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek kayıt dışı ekonomiyle mücadelede bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, işletme sahiplerine ve meslek kuruluşlarının temsilcilerine, vergisel yükümlülükler ve beyan süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Defterdarlık yetkilileri, mükelleflerin beyan sonrası herhangi bir cezai durumla karşılaşmaması için gerçek gelirlerini eksiksiz ve doğru şekilde bildirmeleri gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, yanlış veya eksik gelir beyanlarının yalnızca vergi kaybına yol açmadığını, aynı zamanda ekonomik düzenin bozulmasına ve haksız rekabete neden olduğunu belirtti. İşletmelerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi ve kayıt dışı ekonomiye karşı duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

Yeni elektronik uygulamalar tanıtıldı

Denizli Defterdarlığı, vergisel işlemlerin daha şeffaf ve kolay hale getirilmesi için hayata geçirilen yeni elektronik uygulamalar hakkında da bilgilendirme yaptı. Bu sistemlerin, mükelleflerin beyan süreçlerini hızlandıracağı ve muhtemel hataları en aza indireceği belirtildi. Yetkililer, dijitalleşmenin vergi süreçlerine olan olumlu etkisine dikkat çekerek, işletmelerin bu sistemleri aktif olarak kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Denetimler artarak devam edecek

Defterdarlık tarafından yürütülen çalışmalarda yalnızca bilgilendirme değil, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yaygın ve yoğun denetimlerin süreceği de açıklandı. Vergi düzenlemelerine uyum sağlamayan işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

"Kayıt dışı ile mücadele ortak sorumluluğumuz"

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yalnızca devletin değil, tüm vatandaşların ve işletmelerin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek şunları söyledi; "Adil bir ekonomik sistemin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Vergi bilinci, yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumun refahını artıran temel unsurlardan biridir. Defterdarlık olarak, hem bilgilendirme çalışmalarımızı hem de denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" dedi. - DENİZLİ