Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

11.06.2022 12:29
Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen 'Sünnet Şöleni' bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen 'Sünnet Şöleni' bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalandığı sünnet etkinliği için kayıtlar başladı. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevesinde dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılacak. Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sünnet çocuklarının sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından hediye edilecek. Çocuklarını sünnet yaptırmak isteyen Merkezefendililer başvurularını belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapabilecekler. Başvurular 17 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Sünnet olan çocuklar, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenleyeceği kutlama etkinliğinde de bir araya gelecek.

"Özel günlerinde çocuklarımızın yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Geçen sene ilk kez düzenlenen toplu sünnet etkinliğinden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak ekonomik anlamda zorluk çeken ailelerimizin, dezavantajlı mahallelerimizin her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik ilkesi ile ilçemizde birçok çalışma ve proje gerçekleştiriyoruz. Geçen sene ilk kez gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet etkinliğimizi bu yıl da yapıyoruz. İlçemizde ikamet eden 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarımız için ücretsiz sünnet hizmeti vereceğiz. Sünnet işlemleri temiz ve hijyenik ortamda modern cerrahi yöntemlerle yapılacak. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen hemşerilerimiz, belediyemize müracaat edebilirler" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek
Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek

YORUMLAR
500
Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek Merkezefendi'de üreten kadınlar bir araya gelecek Denizli'de tabancayla vurulan genç kadının cenazesi toprağa verildi Denizli'de tabancayla vurulan genç kadının cenazesi toprağa verildi
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 12:35:32. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de sünnet şöleni ikinci kez gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement