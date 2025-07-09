Denizli Ekonomisi Paneli Yapıldı

Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerlerinin (EYS) ikinci gününde "Denizli Ekonomisi Paneli" ile ekonomi, bilim ve yerel aktörler bir araya geldi.

Denizli Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un teşrifleriyle başlayan "Denizli Ekonomisi Paneli" üniversite, kamu ve sanayi temsilcilerini aynı platformda buluşturdu. Programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör, yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "23 yıllık Ekonomi Yaz Seminerleri geleneğimizi bu yıl Denizli ekonomisine odaklayarak sürdürüyoruz. Yerelden kalkınmaya katkı sunan, üretimle bilgiyi birleştiren güçlü bir vizyonla hareket ediyoruz. Sanayi, tarım ve ihracatta güçlü bir merkez olan Denizli'de, üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca söylemde değil somut projelerle hayata geçiriyoruz. Teknokent'ten sahaya yayılan bu iş birliği modelimiz dönüşüm oluşturuluyor. Bu iş birliği aynı zamanda üretimde verimlilik, öğrenciler için uygulamalı eğitim, akademisyenler için proje deneyimi demektir. Hem üniversitemizin akademik niteliğine hem de şehrimizin kalkınmasına çift yönlü katkı sağlamaktadır"

Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz'ün üstlendiği panelde, Denizli'nin ekonomik potansiyeli, sektörlerin güncel sorunları ve üniversite ile geliştirilebilecek iş birliği fırsatları çok yönlü olarak ele alındı.

Panelde, Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı (DTO) Uğur Erdoğan, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Derya Baltalı, Denizli Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı İbrahim Tefenlili ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Ümit Gülyağı değerlendirmelerde bulundu.

Panelin sonunda, katkılarıyla oturuma değer katan konuşmacılara plaketleri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör tarafından takdim edildi. - DENİZLİ