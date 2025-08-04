Denizli İhracatı Yüzde 18,7 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli İhracatı Yüzde 18,7 Arttı

Denizli İhracatı Yüzde 18,7 Arttı
04.08.2025 15:50
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Denizli'nın Temmuz ihracatı 416 milyon dolara çıkarak 400 milyon sınırını üçüncü kez aştı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin ihracatı Temmuz ayında yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolar olurken, 2025 yılında 3. kez 400 milyon sınırını aştı.

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı Temmuzda yüzde 11 artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Temmuz ayında yüzde 18,7 artışla 416 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 8,3 artışla 309 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda kaydedilen bu güçlü artış hem ihracatçılarımızın yüzünü güldürdü hem de yıl sonu hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırdı. Tüm zorluklara rağmen ihracatımızın çift haneli artmasının da altını ayrıca çizmek istiyoruz. Öte yandan, 2025 yılında ilimiz ihracatı üçüncü kez 400 milyon dolar sınırını aştı. Denizli olarak ülke genelinde 9. sıradaki konumumuzu koruyoruz. Aylık ihracatta ise yılbaşından bu yana en yüksek 3. ihracatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ocak-Temmuz döneminde ise Denizli ihracatı yüzde 8,9 artışla 2 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Temmuzda ön plana çıkan sektörlerindeki görünüm

Denizli ihracatını sektörlere göre de değerlendiren Memişoğlu, "İlimizin tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 3,4 azalışla 118 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatı yüzde 32,7 artışla 97 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 26,7 artışla 63 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 11,2 artışla 25 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 10,6 artışla 27 milyon dolar oldu. Temmuz ayında makine ve aksamları sektöründe yüzde 74, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 37, elektrik-elektronik sektöründe yüzde 33 ve demir-demir dışı metallerde yüzde 27 ile dikkat çeken artışlar kaydedildi. İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız Temmuz ayında yüzde 35 artışla 63 milyon dolar olarak kaydedildi. İlimiz ihracatında ikinci sıraya yerleşen ABD'ye ihracatımız yüzde 38 artışla 52 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında üçüncü sırada olan Almanya'ya ihracatımız yüzde 6 azalışla 34 milyon dolar olurken; ardından gelen İtalya'ya olan ihracatımız yüzde 9 azalışla 27 milyon dolar oldu. İlimiz ihracatında beşinci sırada yer alan Hollanda'ya ihracatımız ise yüzde 11 azalışla 18 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli İhracatı Yüzde 18,7 Arttı - Son Dakika

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