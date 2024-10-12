Denizli'nin Yeni Yatırımlarıyla 'Gülen Yüzler' Hedefi Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'nin Yeni Yatırımlarıyla 'Gülen Yüzler' Hedefi Gerçekleşiyor

Denizli\'nin Yeni Yatırımlarıyla \'Gülen Yüzler\' Hedefi Gerçekleşiyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Gülen yüzlerin olduğu bir Denizli' hedefi doğrultusunda Zübeyde Hanım Kız Konukevi ve ikinci Kent Lokantası'nın açılışlarını yapacak. Açılış törenlerine tüm halk davet edildi.

12.10.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun "Gülen yüzlerin olduğu bir Denizli" hedefi, Büyükşehir Belediyesinin kente değer kazandıran yatırımları ile hayat buluyor. Bu kapsamda önümüzdeki hafta Zübeyde Hanım Kız Konukevi ile Kent Lokantası'nın ikinci şubesi hizmete açılacak.

Göreve başlamasından sonra kısa bir süre içerisinde özellikle sosyal belediyecilik, kırsal destekler, sanat ve kültürel faaliyetleri ve pek çok konu ile Denizli halkının acil ihtiyaçlarına yanıt veren Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun "Gülen yüzlerin olduğu bir Denizli" hedefi, Büyükşehir Belediyesinin kente değer kazandıran yatırımları ile hayat buluyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez bu sene hizmete alınacak olan ve Kınıklı Mahallesi'nde tepeden tırnağa yenilenen Zübeyde Hanım Kız Konukevi'nin resmi açılış töreni 15 Ekim Salı saat 12.00'de gerçekleştirilecek. Öte yandan geçtiğimiz ay dar gelirli vatandaşların ucuz, lezzetli ve sağlıklı gıdaya ulaşması için Denizli'nin ilk kent lokantasını hizmete alan Büyükşehir Belediyesi bu kez de, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı kampus bölgesine yakın ikinci kent lokantasını hizmet açıyor. Yunus Emre Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde bulunan tesisin açılış töreni ise 17 Ekim Perşembe saat 12.00'de yapılacak.

"Tüm halkımız davetlidir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kente kazandıracakları iki yeni yatırımın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, açılışlarını yapacakları Zübeyde Hanım Kız Konukevi ile Kent Lokantası'nın ikinci şubesinin açılış törenine tüm hemşehrilerini beklediklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu, "Klasik belediyecilik hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürürken söz verdiğimiz projelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Tüm imkanlarımızla halkımıza destek olmaya devam edeceğiz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak artık bir kesimi, bir zümreyi değil bu şehrin tamamını kucaklıyoruz. Bu şehrin kaynakları bu şehrin insanlarına harcanıyor. Hep birlikte gülen yüzlerin olduğu bir Denizli'yi inşa ediyoruz. Açılış törenlerimize tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'nin Yeni Yatırımlarıyla 'Gülen Yüzler' Hedefi Gerçekleşiyor - Son Dakika

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