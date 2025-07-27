Denizli Sanayi Odası dünya sahnesinde finalde

2025 Dünya Odalar Yarışması'nda 41 ülkeden 83 proje arasında öne çıkan Denizli Sanayi Odası, "En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde finalist oldu. Denizli'nin sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir çıktısı olan "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" Projesi hakkında konuşan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, "Üretimin merkezinde sürdürülebilirliği konumlandıran ve temiz üretim vizyonuyla şekillenen bu projenin, uluslararası düzeyde takdir görerek finale yükselmesi bizim için büyük bir onur. Sanayimizin geleceğine yön veren bu tür çalışmalar hem ilham kaynağı oluyor hem de bizi daha iyisini yapma konusunda motive ediyor" dedi.

Küresel sorunlara yönelik somut fikirlerin paylaşılması ve yeni düşüncelerin ilham vermesi amacıyla, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC), Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Victoria Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) iş birliğiyle düzenlenen 2025 Dünya Odalar Yarışması'na Denizli Sanayi Oodası (DSO), "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" Projesi ile başvuruda bulundu. Yarışmaya 41 farklı ülkeden toplam 83 proje katılırken, DSO'nun Projesi "Best Green Transition Project/ En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi" kategorisinde 4 finalistten biri olmaya hak kazandı. Böylece DSO, 2-4 Eylül 2025 tarihlerinde Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenecek olan 14. Dünya Odalar Kongresi'nde jüri karşısına çıkma fırsatını elde etti. Kazanan proje ise kongre kapsamında 4 Eylül'de gerçekleşecek Gala Yemeği'nde açıklanacak.

2003'ten bugüne yenilikçi projelerin sahnesi

Dünya Odalar Kongreleri kapsamında 2003 yılından bu yana düzenlenen Dünya Odalar Yarışması, tüm dünyadaki ticaret ve sanayi odaları tarafından geliştirilen yenilikçi projelerin yarıştığı ilk ve tek platform niteliği taşıyor. 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenecek olan 2025 yılı Dünya Odalar Yarışmasında; En İyi İnovasyon Projesi, En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi, Odalar, İş Dünyası ve Hükümet Arasında En İyi İş Birliği Projesi, En Sıradışı Proje, En İyi Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Projesi olmak üzere beş farklı kategori yer alıyor.

Küresel iş birliği köprüleri Melbourne'da kurulacak

14. Dünya Odalar Kongresi, iş dünyası liderleri, oda temsilcileri ve politika yapıcıların bir araya geldiği, küresel ölçekte prestijli bir platform olma özelliği taşıyor. Projenin Melbourne'daki bu kongrede sunulması, Denizli'nin sürdürülebilirlik alanındaki ve sanayi dönüşümündeki rolünü uluslararası vitrine taşıyacak. 100'ü aşkın ülkeden bin 500 delegenin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen bu yılki etkinliğin teması: "İş Dünyası, Odalar, Hükümetler: Refah Oluşturan Paydaşlar". Bu önemli ICC organizasyonu, ekonomik aktörleri, iş dünyası liderlerini ve politika yapıcıları anlamlı diyalog ve stratejik iş birliği yoluyla değişimi teşvik etmek amacıyla bir araya getiriyor.

"Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" Projesi Hakkında

2023 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Denizli Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) iş birliğiyle hayata geçirilen ve Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklenen 'Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde Projesi' ile tekstil baskı, boya, terbiye sektörümüz mercek altına alındı. Proje kapsamında, TUBİTAK-MAM kanalıyla Denizli tekstil ve hazır giyim sektöründe boya-terbiye alanında faaliyet gösteren 40 işletmede enerji, su, kimyasal ve hammadde verimliliğine yönelik etütler gerçekleştirildi. Her işletme özelinde kaynak verimliliğine yönelik fizibilite raporları oluşturuldu. 40 işletmenin tamamının konsolide verileri ele alınarak boya-terbiye sektörü için kılavuz niteliğindeki bir konsolide rapor hazırlandı. Ayrıca 18 aylık proje süresince firmalara teorik ve uygulamalı eğitimler verildi, saha çalışmaları yürütüldü, sahada birebir danışmanlık hizmetleri verildi.

"Çalışmanın boyahanelerimizin yüzde 90'ından fazlasını kapsar nitelikte yapılması çok önemli"

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, projenin finale kalmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Tekstil boya-terbiye sektörünün kaynak verimliliği bakımından en net fotoğrafının çekildiği projede, büyük bir başarıya imza atıldı diyebiliriz. Çalışmanın boyahanelerimizin yüzde 90'ından fazlasını kapsar nitelikte yapılması çok önemli. Bunun Denizli ve Türkiye açısından bir ilk olduğunu söylemek mümkün. Hazırlanan işletmeye özel fizibilite raporları neticesinde yatırım ihtiyaçları da belirlendi. Ayrıca, firmalarımızın, daha az su ve enerji tüketen makineler, çevre dostu sertifikalı kimyasallar kullanmaya özen gösterdiği, atık su arıtma tesislerine yatırım yaptığı ve döngüsel ekonomi prensiplerini benimsediği görüldü. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ilgi gören Projemiz, sürdürülebilir üretim konusunda farkındalığın artmasına ve sektörün dönüşümüne stratejik katkı sağladı. Üretimin merkezinde sürdürülebilirliği konumlandıran ve temiz üretim vizyonuyla şekillenen bu projenin, uluslararası düzeyde takdir görerek finale yükselmesi bizim için büyük bir onur. Sanayimizin geleceğine yön veren bu tür çalışmalar hem ilham kaynağı oluyor hem de bizi daha iyisini yapma konusunda motive ediyor. Projemize destek veren tüm paydaş kurumlarımıza, sanayicilerimize, emeği geçen proje ekibimize ve değerli jüriye teşekkür ediyorum." - DENİZLİ