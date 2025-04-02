Denizli Tandır Kebabı'na Zam Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Tandır Kebabı'na Zam Geldi

Denizli Tandır Kebabı\'na Zam Geldi

Kuzu et fiyatlarındaki artış nedeniyle Denizli Tandır Kebabı'nın fiyatları yükseldi.

02.04.2025 16:19
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Denizli'nin meşhur lezzeti tandır kebabına, kuzu et fiyatlarındaki astronomik artış, artan maliyetler nedeniyle zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesine göre, 250 gramlık porsiyon 625 TL'ye, 4-5 kişinin rahatlıkla doyduğu 1 kilogram tandır kebabı ise 2 bin 500 TL'ye yükseldi. Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, zammın gerekçelerini açıkladı.

Denizli Tandır Kebabı'nın üretim sürecinde yaşanan maliyet artışları, işletmeleri zor durumda bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği Başkanı Güzide Metinöz, kuzu et fiyatına gelen astronomik zam nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu, son raddeye kadar zammı uygulamadıklarını söyledi. Kuzu et fiyatlarına gelen zamma değinen Metinöz, "Kuzu eti fiyatlarında son dönemde yaşanan astronomik artış, maliyetleri doğrudan etkiliyor. Kilogram fiyatı 400-420 TL olan kuzu karkas eti, günümüzde 600-620 TL seviyesine yükseldi. Yaklaşık yüzde 50'yi geçen bu zam sonrası, kebap fiyatlarına yansımak zorunda kaldı" dedi.

"Pişirme sürecinde fireye dikkat çekti"

Metinöz, tandır kebabının hazırlanış sürecinin maliyetleri daha da artırdığını belirterek; "Denizli Tandır Kebabı, özel bir pişirme tekniğiyle hazırlanıyor ve uzun saatler boyunca taş fırınlarda pişiriliyor. Bu süreçte ciddi oranda fire veriliyor. 2 kilogram kuzu etinden ancak 1 kilogram tandır kebabı elde edilebiliyor. Yani, et fiyatındaki her artış, doğrudan maliyete yansıyor" diye konuştu.

"Vergi yükü ve işletme giderleri artırıyor"

Sadece et fiyatlarından olmadığını vergi farkı da işletmelere ek yük getirdiğini dile getiren Metinöz, "Kuzu karkas alımında uygulanan yüzde 1 KDV oranı, kebap olarak satışa sunulduğunda yüzde 10'a çıkıyor. Bu fark, esnafın maliyetlerini artırıyor. Şu anda, 1 kilogram Denizli Tandır Kebabı üretiminin ham maliyeti bin 240 TL'ye ulaştı. Buna ek olarak 228 TL KDV ödeniyor. İşletme giderleri, kira ve enerji maliyetlerindeki yükseliş de göz önüne alındığında, fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

"Fiyatıyla hala en uygun lezzetlerden biri"

Tandır kebabının pahalı olduğu yönündeki eleştirilere de değinen Metinöz, fiyat-performans açısından bu lezzetin halen en makul seçeneklerden biri olduğunu savundu. Örnekler veren Metinöz, "1 kilogram tandır kebabı ve yanında sunduğumuz aperatiflerle 4-5 kişi rahatlıkla doyabiliyor. Bugün fast food ürünlerinden döner çeşitlerine kadar birçok yemeğin fiyatı dikkate alındığında, sunduğumuz lezzetin fiyat açısından hala uygun olduğu görülecektir. Ancak buna rağmen, sosyal medyada 'pahalı' algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Esnaf olarak amacımız her zaman kaliteyi en uygun fiyatla sunmak oldu, ancak mevcut maliyetler nedeniyle fiyatları güncellemek zorunda kaldık. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte, Denizli Tandır Kebabının 250 gramlık porsiyonu 625 TL, 1 kilogramı ise 2 bin 500 TL oldu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Tandır Kebabı'na Zam Geldi - Son Dakika

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