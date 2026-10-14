Denizli Ticaret Borsası başkanlık seçimini 11 oyla Mehmet Altuntaş kazandı

Denizli Ticaret Borsasında komite seçimlerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamalarda, Mehmet Altuntaş Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Denizli Ticaret Borsasında yeni dönemin yönetim kadrosunu belirlemek üzere sandık başına gidildi. Borsa binasında gerçekleştirilen ve meclis üyelerinin katılım sağladığı seçimlerde, Yönetim Kurulu Başkanlığı için Mehmet Altuntaş ve Musa Yılanlı yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Altuntaş 11 oy alarak başkanlık koltuğuna otururken, rakibi Musa Yılanlı 8 oyda kaldı. Borsada gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminin hemen ardından, Meclis Başkanlığı için de oylama yapıldı. Halil Pekdemir ile Muammer Çaputçu'nun aday olduğu Meclis Başkanlığı yarışını ise Halil Pekdemir kazanarak yeni dönemde bu görevi üstlendi.

Altuntaş'tan birlik ve uyum mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Mehmet Altuntaş, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. Önceki dönem yöneticilerine, meclis üyelerine ve borsa personeline teşekkür eden Altuntaş, yeni süreçte ortak akılla hareket edeceklerini belirterek, "İnşallah yeni dönemimiz hep beraber verimli çalışmaların olduğu, sürekli gelişimin sağlandığı, bir arada ve uyum içerisinde çalışılacak bir dönem olur" ifadelerini kullandı.