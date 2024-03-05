Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, sektörleri dinlemeye devam ediyor. İstişare toplantılarında komite üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, talep ve önerileri not alıp, ilgili mercilere ileteceklerini ve görüşeceklerini belirtti.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sektörel toplantılarının 5.'sini odalarının 7, 17, 25 ve 27'nci meslek komitelerinin üyeleriyle bir araya gelerek gerçekleştirdi. Toplantıda beyaz eşya, elektrikli ve elektriksiz aletlerin üretim ve satışı, müzik, video kayıt ve benzerinin ticareti, bilgisayar üretim ve satışı ile internet kafe işletmeciliği, telefon, telekomünikasyon, alarm sistemleri, büro malzemeleri, radyo ve televizyon üretimi ve satışı, yazılım faaliyetleri, hediyelik eşya, elektriksiz ev aletleri, fotoğrafçılık, mutfak eşyaları, züccaciye, müzik aletleri, spor malzemeleri, antika eşyalar, bisiklet, reklamcılık, çilingirlik, av malzemeleri, oyuncak ve benzerinin üretim ve satışı ile matbaacılık, kitap ve kırtasiye, ciltçilik, yayıncılık, gazete ve televizyon yayıncılığı faaliyetleriyle iştigal eden DTO üyeleri yer aldı. Sektörlerinin son durumu ve Denizli Ticaret Odası'nın faaliyetleri ile projelerini değerlendirdi.
"Sektörlerimiz arasındaki kaynaşmayı artırmak istedik"
Başkan Erdoğan, komite üyelerine toplantılarına ve çeşitli zamanlarda yaptıkları etkinliklerine yoğun katılımlarından dolayı teşekkür etti. Güncel ekonomik verileri paylaşıp sektörler ile üyelerine yansımalarını aktardı. Ayrıca projeleri, faaliyetleri ve hizmetleriyle ilgili de komite üyelerine ayrıntılı bilgi verdi. Erdoğan, "Benzer komitelerimiz arasındaki kaynaşmanın artırılması amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Sizlerden gelecek talep ve önerileri her zaman dikkate aldık, rotamızı da hep ona göre belirledik. Yoğun katılımlarınız ve ilginizden dolayı teşekkür ediyor hayırlı işler diliyorum" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Ekonomi › Denizli Ticaret Odası Sektörleri Dinliyor - Son Dakika
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