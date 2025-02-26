Depremzedelere Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzedelere Faizsiz Kredi Desteği

Depremzedelere Faizsiz Kredi Desteği

Hayvan yetiştiricilerine, devlet faizsiz kredi vererek ahır zararlarını telafi ediyor.

26.02.2025 11:21
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6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen hayvan yetiştiricilerine yönelik başlatılan destek programı ile ahırları zarar gören ve hayvancılığa devam eden yetiştiricilere, devlet tarafından faizsiz kredi imkanı sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen program kapsamında, TÜRKVET sistemine kayıtlı hak sahiplerine 600 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek. Kredinin geri ödemesi ise 20 yıl vadeyle gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada yetiştiricilerin başvurularını e-Devlet üzerinden "Ahır/Samanlık İçin AFAD Kredi Başvurusu" ekranı üzerinden yapabilecekleri belirtildi.

Ahır yerinin seçimi, kredi borçlanmaları, proje detayları ve başvuru sürecinde yaşanabilecek olası aksaklıklar hakkında bilgi almak isteyen yetiştiricilerin, bağlı bulundukları İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremzedelere Faizsiz Kredi Desteği - Son Dakika

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