Deriner Barajı Ekonomiye 50 Milyar Katkı - Son Dakika
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Ekonomi

Deriner Barajı Ekonomiye 50 Milyar Katkı

Deriner Barajı Ekonomiye 50 Milyar Katkı

DSİ Genel Müdürü Balta, Deriner Barajı'nın milli ekonomiye 50 milyar 458 milyon lira katkısı olduğunu duyurdu.

26.02.2025 11:07
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Artvin'deki Deriner Barajı'nın fotoğrafını paylaşarak, barajın milli ekonomiye 50 milyar 458 milyon lira katkı sağladığını belirtti.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde 2012 yılından itibaran hizmet veren Deriner Barajı ülke ekonomisine deva katkı sağlamaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, barajın fotoğrafını "Çoruh'un enerjisi ülkemizi aydınlatıyor" başlığıyla paylaştı ve Deriner Barajı'nın ekonomiye katkılarını şu şekilde açıkladı: "Deriner Barajı, yılda 2 milyar 118 milyon kWh enerji üretmekte olup, 12 Aralık 2012'de işletmeye alındığı günden bugüne kadar toplam 18 milyar 688 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye 50 milyar 458 milyon lira katkı sağlamıştır" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Ekonomi, Enerji, artvin, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deriner Barajı Ekonomiye 50 Milyar Katkı - Son Dakika

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