Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde - Son Dakika
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Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

16.05.2022 13:07
Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde

Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin hekim kadrosunda yerini aldı.

Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin hekim kadrosunda yerini aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Park Gaziantep Hastanesi, dermatoloji ve dermokozmetik konusunda da yenilikleri ile öne çıkıyor.

Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, 2008 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıp eğitimini, 2014'te ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uzmanlık eğitimini başarı ile tamamladı. Kariyer hayatına ilk olarak 2014 ile 2020 yılları arasında Nizip Devlet Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nde uzman hekim olarak göreve başlayan Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, sonrasında ise Gaziantep'te 2022 yılına kadar özel bir hastanede görev yaptı.

Birçok ulusal ve uluslararası kongreye ve kursa katılan Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Türk Dermatoloji Derneği, Estetik Kozmetik Dermatoloji Derneği ve Gaziantep Tabipler Odası üyesidir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç'ın ilgi alanları; sivilce ve sivilce izleri, saç dökülmesi, leke tedavisi, mezoterapi, PRP, kaşıntı, botoks, dolgu, ip askı uygulamaları, lazer tedavileri olarak sıralanmaktadır.

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Gaziantep Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dermatoloji Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde - Son Dakika


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