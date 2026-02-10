Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini

Avrupa'nın en büyük bankalarından BNP Paribas, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yayımladı. BNP Paribas SA Emtia Stratejisi Direktörü David Wilson, mevcut küresel risk ortamının sürmesi halinde altın fiyatlarının yıl sonuna doğru ons başına 6.000 dolara yükselebileceğini ifade etti.

"ALTIN DAHA GÜÇLÜ BİR RİSK KORUMASI SAĞLIYOR"

David Wilson, altın-gümüş oranının yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, altının gümüşe kıyasla daha güçlü bir riskten korunma aracı sunduğunu vurguladı. Wilson, "Altın bana mantıklı geliyor, gümüş aynı türden risk koruması sağlamıyor" değerlendirmesinde bulundu.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Altının görünümünün merkez bankalarının alımları ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik girişlerle desteklendiğini belirten Wilson, resmi talebin güçlü seyrettiğine dikkat çekti. Polonya'nın geçen ay 150 tonluk yeni altın alımı açıklaması ve Çin Merkez Bankası'nın Ocak ayında üst üste 15'inci kez altın rezervlerini artırması, bu talebin göstergeleri arasında yer aldı.

ETF GİRİŞLERİ İSTİKRARLI

Altın ETF'lerine yönelik girişlerin, geçtiğimiz haftaki kısa süreli düzeltme dışında genel olarak istikrarlı seyrettiği ifade edildi. Bu durumun da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı desteklediği belirtildi.

GÜMÜŞTE TALEP ZAYIFLIĞI VURGUSU

Gümüş piyasasına da değinen Wilson, son aylarda yaşanan yüksek volatilitenin ardından fiziksel talebin zayıfladığını söyledi. Gümüş arzının Avrupa ve Asya'ya yönelmesi ile yaklaşan Çin Yeni Yılı tatilinin, beyaz metal talebini daha da sınırlayabileceği kaydedildi.

