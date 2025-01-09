Dev Mezgitler Perşembe'de Avlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dev Mezgitler Perşembe'de Avlandı

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Perşembe'de avlanan 1 kiloluk dev mezgitler, 500 TL'den satılarak büyük ilgi gördü.

09.01.2025 15:01
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Kıyıdan 4 saat uzaklıkta avlanan dev mezgitler boyutları ile dikkat çekiyor

ORDU - Ordu'nun Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına 1 kiloluk dev mezgitler takıldı. Müşterilerin ilgisini çeken balıkların kilosu 500 TL'den satıldı.

Perşembe ilçesinde avcılık yapan balıkçıların ağına, normallerinden farklı olan mezgit balığı takıldı. Yason Burnu açıklarından yaklaşık 4 saat uzaklıktaki açıklarda ve sığ alanlarda avlanan, 'Perşembe kanca mezgidi' olarak adlandırılan ve boyutu ile dikkat çeken mezgitler, balıkçılık yapan Erdal Çamaş tarafından tezgaha koyuldu. Müşterilerin de ilgisini çeken iri mezgit balığının kilogramı ise 500 liradan satıldı.

"Bu tür iri mezgit her zaman olmuyor"

Balıkçı Erdal Çamaş, Yason Burnu açıklarından 4 saatlik mesafede avlanan bu balıkların her zaman bulunmadığını belirterek, "Bu sadece Perşembe ilçemizde avlanıyor. Küçük kayıklarımız gece saatlerinde açılır ve avlanır, gündüz dönerler. Küçük kayıklar açıldığında bu balıkları az miktarda avlıyor, uzun bir sürenin ardından da ilk defa geldi. Ağırlıkları yarım kilogramdan başlayıp, 2 kilograma kadar ulaşıyor. Şuan bizim tezgahtaki balıklar yarım kilo ile 800 gram arasında, sattıklarımız da var. Bunu tereyağlı buğlama olarak yapıyorlar, kilogram fiyatı 400-500 arasında satılıyor. Bu balıkları bir süre tezgahta bekletiyoruz ki tezgahımız güzel olsun. Bunun hastaları var, aradığımız aman il dışından bile geliyorlar" dedi.

İlk kez bu kadar büyük bir mezgit balığı gördüğünü söyleyen Yılmaz Bibi isimli müşteri ise lezzetini merak ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dev Mezgitler Perşembe'de Avlandı - Son Dakika

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