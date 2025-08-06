Devlet Destekleri Toplantısı Adana'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Devlet Destekleri Toplantısı Adana'da Gerçekleşti

Devlet Destekleri Toplantısı Adana\'da Gerçekleşti
06.08.2025 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Sanayi Odası'nda KOSGEB ve ÇKA yetkililerinin katılımıyla destek programları tanıtıldı.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde devlet destekleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, KOSGEB ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yetkilileri katılarak çeşitli destek programları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Adana Sanayi Odası olarak, 60 yıllık birikimimizle başta sanayicilerimiz olmak üzere kentimizin sürdürülebilir kalkınması için gayretle çalışıyoruz. Üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda, çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Özellikle devlet destekleri konusundaki bilgi talepleri son dönemde oldukça arttı. En son gerçekleştirdiğimiz üye memnuniyet anketinde de bu konu en çok talep edilen başlıklardan biri oldu. Bu çerçevede, FOSTER Projesi başta olmak üzere KOSGEB ve Kalkınma Ajansımızın sunduğu destekler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Proje bazlı iş yapma kültürünün önemine de dikkat çeken Oğuz, "Projeler zaman zaman karmaşık ve zahmetli görünebilir. 'Neden bu kadar prosedür var' ya da 'bu kadar evrak gerekli mi' gibi sorular akıllara gelebilir. Ancak önceki kalkınma ajansı deneyimlerimden de biliyorum ki bu süreçler kurumların gelişimine, kurumsallaşmasına ve planlı çalışma alışkanlıklarının yerleşmesine ciddi katkı sağlıyor. Projeler sayesinde planlama, uygulama, süreç yönetimi ve sonuç analizi gibi birçok aşama bir arada yürütülüyor. Her destek programının kendi kuralları olduğunu da unutmamak gerekir. Rehberlerin dikkatle okunması, analizlerin gerçekçi ve güncel verilerle yapılması, projelerin başarısı için oldukça önemlidir. Gerçeğe aykırı beyanlar ya da zayıf hazırlıklar projenin elenmesine neden olabiliyor. Ayrıca başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Teknik aksaklıklar ya da diğer sebeplerle başvuru yapılamaması gibi durumlar sıklıkla yaşanıyor. Bugün artık kamu kurumları çok daha açık iletişim kurabiliyor. Destek çağrılarına başvururken kurum yetkilileriyle doğrudan temasa geçmeniz büyük fayda sağlayacaktır. Bu toplantılar da bu anlamda sizler için bir fırsat sunmaktadır" diye konuştu.

İlk oturumda, KOBİ'lere yönelik finansman desteklerinin anlatıldığı FOSTER 2 - İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı hakkında bilgi veren Proje Danışmanı Çağatay Başaran, istihdam taahhüdüyle uygun şartlarda finansmana erişim sağlayan bu programın detaylarını aktardı. KOBİ Uzmanı Onur Kaya ise kurumun güncel destekleri, başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Çukurova Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, SoGreen - Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan destekleri paylaştı. ÇKA Uzman Personeli Burak Can Gezer ise son oturumda, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında bilgi vererek, yatırımcılara sunulan vergi avantajları, destek kalemleri ve başvuru süreçlerine değindi.

Toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Eğitim, Kosgeb, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet Destekleri Toplantısı Adana'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
Seda Sayan’dan kardeşi hakkında zor karar Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü Uzmanı son noktayı koydu Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
Barcelona yıldızı Lamine Yamal’ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği

09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü! İtti, dükkandan kovdu, tehdit etti
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
13:48
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
13:47
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
13:28
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
13:20
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
12:28
Denizli Valisi’nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000’lik artış kabul edilemez
Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 09:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Devlet Destekleri Toplantısı Adana'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.