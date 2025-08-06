Devlet Destekleri Toplantısı Adana\'da Gerçekleşti

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde devlet destekleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sakıp Sabancı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, KOSGEB ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) yetkilileri katılarak çeşitli destek programları hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Adana Sanayi Odası olarak, 60 yıllık birikimimizle başta sanayicilerimiz olmak üzere kentimizin sürdürülebilir kalkınması için gayretle çalışıyoruz. Üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda, çeşitli konularda bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Özellikle devlet destekleri konusundaki bilgi talepleri son dönemde oldukça arttı. En son gerçekleştirdiğimiz üye memnuniyet anketinde de bu konu en çok talep edilen başlıklardan biri oldu. Bu çerçevede, FOSTER Projesi başta olmak üzere KOSGEB ve Kalkınma Ajansımızın sunduğu destekler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik" dedi.

Proje bazlı iş yapma kültürünün önemine de dikkat çeken Oğuz, "Projeler zaman zaman karmaşık ve zahmetli görünebilir. 'Neden bu kadar prosedür var' ya da 'bu kadar evrak gerekli mi' gibi sorular akıllara gelebilir. Ancak önceki kalkınma ajansı deneyimlerimden de biliyorum ki bu süreçler kurumların gelişimine, kurumsallaşmasına ve planlı çalışma alışkanlıklarının yerleşmesine ciddi katkı sağlıyor. Projeler sayesinde planlama, uygulama, süreç yönetimi ve sonuç analizi gibi birçok aşama bir arada yürütülüyor. Her destek programının kendi kuralları olduğunu da unutmamak gerekir. Rehberlerin dikkatle okunması, analizlerin gerçekçi ve güncel verilerle yapılması, projelerin başarısı için oldukça önemlidir. Gerçeğe aykırı beyanlar ya da zayıf hazırlıklar projenin elenmesine neden olabiliyor. Ayrıca başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Teknik aksaklıklar ya da diğer sebeplerle başvuru yapılamaması gibi durumlar sıklıkla yaşanıyor. Bugün artık kamu kurumları çok daha açık iletişim kurabiliyor. Destek çağrılarına başvururken kurum yetkilileriyle doğrudan temasa geçmeniz büyük fayda sağlayacaktır. Bu toplantılar da bu anlamda sizler için bir fırsat sunmaktadır" diye konuştu.

İlk oturumda, KOBİ'lere yönelik finansman desteklerinin anlatıldığı FOSTER 2 - İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı hakkında bilgi veren Proje Danışmanı Çağatay Başaran, istihdam taahhüdüyle uygun şartlarda finansmana erişim sağlayan bu programın detaylarını aktardı. KOBİ Uzmanı Onur Kaya ise kurumun güncel destekleri, başvuru süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Çukurova Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkanı Ayşegül Kaplan, SoGreen - Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında sunulan destekleri paylaştı. ÇKA Uzman Personeli Burak Can Gezer ise son oturumda, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında bilgi vererek, yatırımcılara sunulan vergi avantajları, destek kalemleri ve başvuru süreçlerine değindi.

Toplantı soru cevap oturumu akabinde son buldu. - ADANA