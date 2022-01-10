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Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi - Son Dakika

Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi

10.01.2022 09:43
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi

Adana'da 4 milyar liralık Yedi Göze Sulama Projesinin gerçekleştirilmesiyle suya kavuşan topraklarda üretime geçildi, alternatif olarak bir üretici 100'den fazla istihdama katkı sağlayacak 300 ton hasadın planlandığı 60 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başlayarak örnek oldu.

Adana'da 4 milyar liralık Yedi Göze Sulama Projesinin gerçekleştirilmesiyle suya kavuşan topraklarda üretime geçildi, alternatif olarak bir üretici 100'den fazla istihdama katkı sağlayacak 300 ton hasadın planlandığı 60 dönüm arazide çilek yetiştirmeye başlayarak örnek oldu.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Adana'ya yapılan "Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması Projesi" Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerindeki toplam 1 milyon 65 bin 540 dekar tarım arazisini modern borulu sulama sistemine kavuşturdu. Projenin uygulanmasıyla birlikte susuz topraklar suyla buluştu, alternatif ürünler ekilmeye başlandı.

4 milyar liralık Yedi Göze Sulama Projesinin gerçekleştirilmesi ile İmamoğlu ilçesinde 60 dönümlük arazisi suya kavuşan üretici ve yatırımcı Hakim Bakcan'da 1 milyon 500 bin liralık "Çilek" yatırımını bölgede gerçekleştirildi. Bakcan, İmamoğlu ilçesinde mısır ekilen arazilere alternatif tarım ürünü olan çilek ile ilk kez toprakla buluştu . 60 dönüm arazi çilek yatırımına kavuşurken ilçede 100 kişiye istihdam sağlanarak 300 ton çilek hasadı ile Adana'dan Avrupa'ya açılan ihracat kapısı olmayı hedeflendiği aktarıldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze Sulama Projesi ile 65 bin 540 dekar sulu tarım arazisinin 5 bin 056 oranında artarak 347 bin 500 dekar sulu tarıma ulaşmasını sağlayacak projenin uygulanması ile ilçenin ilk büyük yatırımı olan 60 dönümlük arazide çilek fideleri havadan drone ile de görüntülendi. Yatırımın en az 100 kişiye istihdam sağlayacağı belirtilirken, devletin sulama projesi ile ilk kez İmamoğlu ilçesinde çilek üretimi yapıldığı kaydedildi.

İlçedeki tarım arazilerinin suyla kavuşmasının ardından Avrupa'ya ihraç edebilecekleri çilek için yatırım yaptıklarına dikkat çeken yatırımcı üretici Hakim Bakcan, " Bir ay içinde ilk hasat yapmayı hedefliyoruz. İmamoğlu ilçemizde alternatif ürün arıyorduk. Alternatif ürün sonucunda çilek oldu kararımız. Çukurova'da yetişip yetişmediğini araştırdık. Yedi göze sulama projesi ile tüm toprakları işleme imkanımız oldu. Fide ve toprak araştırması yaptık. Biz rubigen tüplü fideleri kullandık. Tereddütlerimiz vardı ama şuan çilekler toprakla buluştu. Daha önce yer fıstığı mısır ile ilgileniyorduk. Belli dönemlerde yapabiliyorduk. Tarımsal sulamanın ovamıza gelmesi ile Yedi Göze Sulama Projesi ile ikinci bir ürün sulanabilir arazimizin genişlemesi ile 60 dönüm araziye bir buçuk milyonluk bir yatırım yaptık. Çileği İmamoğlu'ndan tüm Adana'mıza ve ihracat ile Avrupa'ya yaymak istiyoruz. Devletimizin projesi ile Çukurova'da sulanmayan alan kalmadı. Burada öncülük yaparak bu projeyi kazandırdık ve hedefimiz Avrupa. İlçe tarım müdürümüz Cemil Çabuk ve ziraat mühendislerinin don ve hastalık kontrolü ile de destek alarak güzel bir yatırımı ilçemize kazandırmış olduk" dedi. - ADANA

Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi
Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi

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İmamoğlu, Hisarcık, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Devlet eliyle suyla buluşan topraklar, ihraçlık çilek yatırımını getirdi - Son Dakika
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