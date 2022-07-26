Devlet okulu fabrika gibi üretim yapıyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hem eğitimlerini tamamlayan hem de meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri masa, sıra ve sandalyelerle bir yandan okulun döner sermayesine bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yılın 12 ayı mobilya ve demir doğrama üretimi yaparak 1 milyon lira olan cirosunu 2 milyon liraya yükseltti. Binin üzerinde öğrencisi bulunan okul, 6 alan ve 13 atölyeyle bacasız fabrika gibi üretim yapıyor. Yaz tatilinde de üretime devam eden okul, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi çalışmalarına da destek veriyor. Atölyelerde destek eğitim odaları, e-sınav merkezi kurulumları ve okulların donatım malzemesi ihtiyaçları karşılanıyor.

"Okulumuz fabrika gibi çalışıyor"

Okulda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, yaz tatilinde yaklaşık 100 öğrencinin üretim yaparak hem ekonomiye katkı sunduklarını hem de harçlık kazandıklarını söyledi. Metal ve mobilya alanlarında eğitim gören öğrencilerin yaz tatili döneminde çalışıp döner sermaye çerçevesinde yaklaşık aylık 2 bin lira ücret alarak aile ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Subaşı, "Öğrenciler atölye ortamında ürettiği ürünlerle birçok okulun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Raflar ve mobilyalarla yüzlerce kütüphane yapılmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen sıra, masa ve destek odları ile e-sınav merkezleri kuran öğrenciler çalışmalarına devam ediyor. Okulumuzun cirosu geçen yıl 1 milyon civarında iken, bu yıl ise bütçemiz 2 milyon liraya yükselmiş durumda. Bakanlığımız özellikle meslek liselerine büyük destek vermektedir. Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi 12 ay üretim yaparak ekonomiye büyük katkı sunmakta. Öğretmen dolapları, sıra, masa üretimi, toplantı masaları, sandalyeler ve yonca masalar üretiliyor. Üretilen bu donatım malzemeleri ile ilimizde birçok okulun ihtiyaçları karşılanmaktadır" dedi.

Mobilya atölyesi şefi Mehmet Kılıç da, mobilya iç mekan tasarım alanı öğretmen ve öğrencileri olarak yaz tatilinde döner sermaye adı altında çalıştıklarını ifade etti. Okulların tatil olmasına rağmen atölyede Devlet Malzeme Ofisinden gelen malzemeleri köy okullarına götürerek montajlarını yaptıklarını kaydeden Kılıç, "Öğrencilerimiz ailelerine destek olmak amacıyla atölyede çalışıyor ve üretime devam ediyor" diye konuştu.

Metal Bölümü 12. sınıf öğrencisi Cebrail Öğüt ise yaz tatilinde okulda çalışıp hem meslek öğrendiğini hem de aldığı para ile aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. - MUŞ