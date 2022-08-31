Denizli'ye sulamaya açılacak 35 bin dekar araziden 57 milyon TL ek gelir sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin 5 mahallesine can suyu olacak dev projenin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Projenin tamamlanmasıyla 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanacağı ve milli ekonomiye 57 milyon 120 bin TL ek gelir artışı sağlanacağı hedeflendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesi ile Irlıganlı, Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde 35 bin 700 dekar tarım arazisinin su ihtiyacı karşılanmış ve milli ekonomiye 57 milyon 120 nin TL ek gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

"Yılsonuna kadar 19 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır"

Denizli ili ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. 14 bin 716 metre borunun döşeneceği projede, 3 bin 660 metre borunun döşemesi tamamlandığını duyuran DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, "Denizli Çürüksu Sağ Sahil Yenileme işi çerçevesinde toplam 14 bin 716 metre borunun döşeneceği projede, 3 bin 660 metre borunun döşemesi tamamlanmıştır. Kalan 11 bin 56 metresinde boru döşeme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İmalat çalışmalarının hızla devam ettiği işte yılsonuna kadar 19 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır" dedi. - DENİZLİ