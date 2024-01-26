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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı - Son Dakika
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Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin kararın ardından, 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. İkinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek.

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilere ek ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı
26.01.2024 - 09:43,
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ek ödemelerin ilk yarısı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, ödeme tarihleri belli olmuştu. Bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin ilk yarısı bugün hesaplara yatırılmaya başlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı" dedi.

İlave tediyenin ikinci yarısı ise 5 Nisan'da ödenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Kamu, Ekonomi, Son Dakika

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