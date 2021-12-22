Üye Girişi
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar - Son Dakika

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

22.12.2021 15:36

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlarTEKİRDAĞ Lodos sonrası Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, 'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ettiklerini belirtti.

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

TEKİRDAĞ Lodos sonrası Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçılar, 'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ettiklerini belirtti.

Marmara Denizinde son zamanlara etkili olan lodos fırtınasıyla Tekirdağlı balıkçılar uzun süre denize açılamamıştı. Lodosun dinmesiyle balıkçılar, rıhtıma bağladıkları tekneleriyle denize açılıp balık avlamaya başladı. 'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam eden Tekirdağlı balıkçılar, "Devletimiz Allah'ın izniyle gereken adımları atacaktır" dedi.

"Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler"

Balıkçılardan Erdal Coşkunçay, "Denize açılmaya başladık. Kış şartları yaza benzemiyor. Allah bereket versin. Az bir şey ekmek parası çıkardık. Mazottan yana bir sıkıntımız vardı. Dolar düştü, inşallah mazotu da düşürürler. Balıkçının kullandığı kasa, köpük fiyatları, malzeme fiyatları inşallah geriye gelir de herkes rahatlıkla çalışır" dedi.

Balıkçı İdris Şeremet ise lodosta sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Balık durumu bu sene çok kısıtlı ve zor durumdayız. Hamsi olmadı, palamut hiç olmadı, çinekop olmadı. Sadece istavrit ile çarkımızı çevirmeye çalışıyoruz. İlk başlarda çok az bir hamsi oldu. Ondan sonra hamside kesti. Dolar yükseldi. Sağ olsun devletimiz doları düşürdü. Gereken adımları attı. Dolar çıktı diye strafor dediğimiz köpük 8 liraydı 14'e yükseldi. Fakat dolar düştü. Ama o 14 lira inmedi. Her zaman devletimizin yanındayız. Devlet olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa devlet olmaz. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Devletimiz Allah'ın izniyle gereken adımları atacaktır" diye konuştu.

'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar
'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar

Marmara, Mevla, dolar, Lodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu? Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?         
16:32
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL Cuma günü çalınan 10 bin dolarının bulunmasına sevinemedi: Kur düştü, zararım 60 bin TL         
15:42
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38

Son Dakika Haberleri
16:31 Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?
16:29 Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
16:03 Türkiye'nin gündeminde yeni ekonomi modeli var! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi
15:54 Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar
15:52 "2485'ten geldim" diyen adam 25 Aralık'ı işaret etmişti! Yeni sözleri tüyler ürpertti
15:48 Fenerbahçe, hoca adaylarından ne cevap aldı? İşte herkesin gözdesi Löw'den gelen yanıt
15:37 Fitch Rating raporu: Dolarizasyon düşüşü iyi ama Türk bankaları hala kırılgan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 16:45:18. #1.11#
SON DAKİKA: 'Devletin yanındayız' diyerek çarkı çevirmeye devam ediyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement