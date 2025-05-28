DevSecOps Days İstanbul Başladı

Dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliğinin açılışında gong çalındı.

Etkinlikte gongu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serttaş, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar birlikte çaldı.

Gong töreni öncesi konuşan BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serttaş, DevSecOps Days etkinliğinde, güvenli yazılım geliştirme süreçlerini tartışmanın yanı sıra güvenliğin kendisini sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası haline getiren yolu yeniden tanımlamak için toplandıklarını belirtti.

Serttaş, yapay zekanın artık sadece algoritmik bir oyuncağın ötesinde olduğunu ifade ederek, "Hayatımızın her köşesine nüfuz eden öneri sistemlerinden siber güvenlik önlemlerine kadar, kod analizinden operasyonel otomasyona kadar her yerde izlerini görüyoruz. Bu yüzden Amerika ve Japonya'dan uluslararası uzmanlar ile ülkemizin bilgi teknolojisi liderlerini aynı sahnede buluşturuyoruz." dedi.

- "Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Borsa İstanbul'da olmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Borsa İstanbul olarak her zaman teknoloji trendlerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Bunu bütün sistemlerimizde uygulamaya çalıştık. Bugünkü etkinliğin de bu kapsamda değerlendirmesini düşünüyoruz. Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil. Bu aslında finans ekosisteminin temel bir ihtiyacıdır." dedi.

Tutam, geleneksel borsacılık ve bankacılıktan bugüne kadar devam eden yolculukta ulaşılan model FinTech yapılarına dikkati çekerek, geçmişte ve bugün finansal kurumların verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve rekabetçi piyasalarda öne çıkabilmesi için bilgi teknolojilerinin çok yoğun kullanıldığını belirtti.

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer ise DevSecOps'un yazılım geliştirmeyi, güvenliği ve operasyonu birbirine entegre eden bir kültür ve bir metodoloji olduğunu söyleyerek, "Yapay zeka, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek güvenlik uzmanlarımızın ve geliştiricilerimizin daha stratejik, analitik ve yaratıcı işlere odaklanmasına olarak sağlamaktadır. Ancak unutmayalım ki yapay zeka yalnızca bir araçtır ve nihai karar verici her zaman insan olacaktır." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı, etkinliğin, teknolojinin güvenlikle nasıl entegre biçimde geliştirilebileceğini tartışmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirerek, "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açıyor.

İki gün sürecek etkinlikte farklı alanlar ve şirketlerden konuşmacıların olduğu paneller de düzenlenecek.