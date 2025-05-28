DevSecOps Days İstanbul Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DevSecOps Days İstanbul Başladı

DevSecOps Days İstanbul Başladı
28.05.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve uluslararası uzmanlar, yapay zeka ile güvenli yazılım geliştirmeyi tartışıyor.

Dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliğinin açılışında gong çalındı.

Etkinlikte gongu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serttaş, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar birlikte çaldı.

Gong töreni öncesi konuşan BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serttaş, DevSecOps Days etkinliğinde, güvenli yazılım geliştirme süreçlerini tartışmanın yanı sıra güvenliğin kendisini sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası haline getiren yolu yeniden tanımlamak için toplandıklarını belirtti.

Serttaş, yapay zekanın artık sadece algoritmik bir oyuncağın ötesinde olduğunu ifade ederek, "Hayatımızın her köşesine nüfuz eden öneri sistemlerinden siber güvenlik önlemlerine kadar, kod analizinden operasyonel otomasyona kadar her yerde izlerini görüyoruz. Bu yüzden Amerika ve Japonya'dan uluslararası uzmanlar ile ülkemizin bilgi teknolojisi liderlerini aynı sahnede buluşturuyoruz." dedi.

- "Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil"

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Borsa İstanbul'da olmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Borsa İstanbul olarak her zaman teknoloji trendlerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Bunu bütün sistemlerimizde uygulamaya çalıştık. Bugünkü etkinliğin de bu kapsamda değerlendirmesini düşünüyoruz. Finans sektöründe bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı bir rastlantı değil. Bu aslında finans ekosisteminin temel bir ihtiyacıdır." dedi.

Tutam, geleneksel borsacılık ve bankacılıktan bugüne kadar devam eden yolculukta ulaşılan model FinTech yapılarına dikkati çekerek, geçmişte ve bugün finansal kurumların verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve rekabetçi piyasalarda öne çıkabilmesi için bilgi teknolojilerinin çok yoğun kullanıldığını belirtti.

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer ise DevSecOps'un yazılım geliştirmeyi, güvenliği ve operasyonu birbirine entegre eden bir kültür ve bir metodoloji olduğunu söyleyerek, "Yapay zeka, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek güvenlik uzmanlarımızın ve geliştiricilerimizin daha stratejik, analitik ve yaratıcı işlere odaklanmasına olarak sağlamaktadır. Ancak unutmayalım ki yapay zeka yalnızca bir araçtır ve nihai karar verici her zaman insan olacaktır." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı, etkinliğin, teknolojinin güvenlikle nasıl entegre biçimde geliştirilebileceğini tartışmak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirerek, "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açıyor.

İki gün sürecek etkinlikte farklı alanlar ve şirketlerden konuşmacıların olduğu paneller de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, istanbul, Yazılım, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DevSecOps Days İstanbul Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram müjdesi gibi İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek Bayram müjdesi gibi! İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Hepsinin kaderi aynı oldu Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu Hepsinin kaderi aynı oldu! Anne ile 3 kız kardeşin acı sonu
Yeni maceraya atılıyor Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı Yeni maceraya atılıyor! Gökhan Gönül milli takımdaki görevinden ayrıldı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
Sevgilisinin Fenerbahçe’ye transferi için kariyerinden vazgeçti Sevgilisinin Fenerbahçe'ye transferi için kariyerinden vazgeçti
Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan “Ne istiyoruz“ dedi, tek tek sıraladı Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan "Ne istiyoruz" dedi, tek tek sıraladı
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi İlhan Şeşen gözyaşları eşliğinde defnedildi

11:26
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:34
SGK’dan emeklilere uyarı Maaşınız yanabilir
SGK'dan emeklilere uyarı! Maaşınız yanabilir
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
15:45
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
15:13
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
15:11
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
15:03
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt
Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:53
Galatasaray’ın yeni kaptanı belli oldu
Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 11:59:21. #7.11#
SON DAKİKA: DevSecOps Days İstanbul Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.