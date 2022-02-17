Üye Girişi
Dicle Elektrik Şanlıurfa'da 'Camiye icra' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika

Dicle Elektrik Şanlıurfa'da 'Camiye icra' iddialarına yanıt verdi

17.02.2022 13:09
Dicle Elektrik Şanlıurfa'da 'Camiye icra' iddialarına yanıt verdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyündeki caminin icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma değil, ısıtma sistemine ait olduğunu, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyündeki caminin icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma değil, ısıtma sistemine ait olduğunu, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Dicle Elektrik, bazı basın organlarında yer alan "Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi" haberi üzerine yazılı açıklama yaptı. Enerji şirketi, icraya konu olan elektrik borcunun aydınlatma ve ezan ses sistemi ihtiyacı için olmadığına, ısıtma sistemine ait olduğuna dikkat çekerek, buna rağmen icra takibinin kaldırıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, camilerde biri aydınlatma ve ses sistemi, diğeri ise ısıtma ve soğutmada kullanılan elektriği ölçmek üzere iki ayrı sayaç bulunuyor. Aydınlatma ve ezan okumaya yarayan ses sistemindeki tüketimlere ait elektrik giderini Diyanet İşleri Başkanlığı karşılarken, ısıtma ve soğutma gibi iklimlendirmede kullanılan elektrik giderini ise cemaat karşılıyor.

Sistemde cami olduğuna ilişkin bir bilgi yok

Şirket açıklamasında, Bayırözü Köyündeki caminin iklimlendirmeye ait elektrik aboneliğinin ödenmeyen elektrik faturasının 8 bin 82 liraya ulaştığı belirtilerek, yapılan ihtarların ardından yönetmeliklere uygun olarak icra takibi başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca sistemde kayıtlı abonenin unvanında "cami" veya "hayır kurumu" benzeri bir ibare de bulunmadığı belirtildi. Elektrik şirketi, söz konusu aboneliğin Bayırözü köyü camisine ait olduğunun belirlenmesi üzerine hassasiyet gösterilerek icra takibinin sonlandırıldığını, bundan sonra benzer sorunların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Aydınlatma giderlerini Diyanet karşılıyor, diğer giderler cemaate ait

Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 1'nci bölüm 7'nci maddesi ibadethanelerde elektrik tüketimini düzenliyor: "Toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma tesislerinin yapımı, işletilmesi ve giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir." Bu kapsam dışında kalan tüketimler ise Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usül ve Esaslar'ın 4'ncü maddesi uyarınca mesken abone grubu kapsamında yer aldığı belirtildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Dicle, Ezan, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dicle Elektrik Şanlıurfa'da 'Camiye icra' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:57 Bülent Serttaş klibinde Ukraynalı modeli oynattı! Herkes Oryantal Didem'i hatırlattı
12:53 Oğlu kendisinin resmini çizdi! O gün hayatı değişti
12:52 TÜİK açıkladı! Türkiye'nin yarısı mutsuz! Daha kötü olacak diyenlerin oranı da arttı!
12:34 Aile hekimleri ve çalışanları, 2 gün süreyle iş bırakma eylemi yaptı
12:19 Ukrayna hava topuyla saldırmıştı, Rusya yanıt verdi! Savaş ihtimali her geçen dakika artıyor
10:17 Bu kadar cesarete ne demek gerek? 2 gün arayla aynı apartmanı soydular: Güvenlik kameraları görüntüledi
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:32 Bu erikleri sadece Arap şeyhleri alabiliyor! Kilosu 2 bin TL
11:48 Bu dilencinin ek işi var! Gündüz dilenci, gece hırsız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 13:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Dicle Elektrik Şanlıurfa'da 'Camiye icra' iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement