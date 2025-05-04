Digital Experience Etkinliği 6 Mayıs'ta - Son Dakika
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Ekonomi

Digital Experience Etkinliği 6 Mayıs'ta

Yenaplus'ın düzenleyeceği etkinlikte dijital dönüşüm ve simülasyon teknolojileri tartışılacak.

04.05.2025 17:11
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Yenaplus tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek Digital Experience etkinliği, teknoloji sektörünün temsilcilerini bir araya getirecek.

Yenaplus'tan yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen dijital dönüşüm etkinliği bu yıl, teknoloji ve inovasyon merkezi MEXT'te "Digital Experience" ismiyle gerçekleştirilecek.

Sanayide dijital dönüşümün geleceğinin tartışılacağı etkinlikte, Türkiye'nin havacılık ve savunma, otomotiv, makine imalatı sektörlerinden lider firmalar ile yazılım şirketi Dassault Systemes bir araya gelecek.

Etkinlikte, simülasyon teknolojileri, yapay zeka destekli tasarım ve üretim süreçleri, sektörlere özel dijital dönüşüm projeleri gibi konular ele alınacak.

Ayrıca etkinlikte, Yenasoft'un yeni girişimi Yenasim'in lansmanı da gerçekleştirilecek.

Dassault Systemes'in vizyonu ile eşleşerek Bursa'da kurulan Yenasim, simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyor.

Öte yandan etkinlikte, Dassault Systemes'in mühendislik yazılımları ve simülasyon çözümleri de tanıtılacak. Katılımcılar, gerçek üretim öncesi tüm senaryolarla analiz yapma imkanı sunan çözümleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Etkinlik, dijital dönüşümdeki son gelişmeleri takip etmek ve yeni işbirlikleri kurmak isteyen sektör profesyonellerini 6 Mayıs'ta bir araya getirecek.

"Yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenasoft Üst Yöneticisi (CEO) Cem Şirolu, Yenasim ile kurumların dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi sektöründe mayın patlama testi ve droneların uçma testi gibi alanlarda ciddi bir açık olduğunu gördük ve bu nedenle tasarım sürecinde simülasyon ve analiz yapacak bir yazılım şirketi kurduk. Sadece savunma sanayisi sektörüne değil, havacılık, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere de hizmet vereceğiz. Türkiye'de 3DEXPERIENCE platformuyla uyumlu, mühendislik, simülasyon ve tasarımı bir araya getirerek bütünleşik ve tam kapsamlı çözümler sunan uzman ve tecrübeli tek bayiyiz."

Şirolu, "Yenasim, yüksek teknoloji çözümleri ve mühendislik alanındaki uzmanlığıyla tasarım ve analiz süreçlerini dijital ortama taşıyarak ürün geliştirme adımlarını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Dassault Systemes çözümleriyle kendi geliştirdikleri simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olacaklarını vurgulayan Şirolu, "Türkiye'de 3DEXPERIENCE platformuyla uyumlu simülasyon çözümleri sunan partneri olarak, Endüstri 5.0'ın getirdiği dijital mühendislik anlayışını, ülkemizdeki mühendislik projelerine entegre etmeyi ve yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yenasim'in, ileri seviye mühendislerden oluşan bir ekip kurarak şirketlerin AR-GE süreçlerine dahil olmayı planladığına işaret eden Şirolu, şunları kaydetti:

"Şirketler bu yazılım yatırımını kendileri yapmak istemiyorlar çünkü bunu yapacak ileri seviye mühendis bulmaları çok zor. Sektörde bu alandaki en kıdemli mühendis ve akademisyenlerden oluşan bir ekip topladık. Şu anda 15 kişiyiz ama birkaç yıl sonra 150 mühendise kadar çıkacağız. Şirketlerin AR-GE süreçlerine dahil oluyoruz. Örneğin, tren, araçların çarpışma simülasyonlarından uçak motoru, roket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz. Bizim buradaki farkımız hem tasarımı hem ürünü son müşteriye sonlandıracak ürün yaşam döngüsünü yapıyoruz. Bu süreci yapan Türkiye'de başka bir yazılım yok."

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Digital Experience Etkinliği 6 Mayıs'ta - Son Dakika

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