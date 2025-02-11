Dijital Dünyada Güvenlik Problemleri

Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, modern insanın artık dijital dünyadaki güvenlik problemleriyle sınandığını söyledi.

BTK Konferans Salonu'nda "Güvenli İnternet Günü" nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karagözoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, güvende hissetme duygusunun insanın varoluşundan beri değişmeyen en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade ederek, "Modern insan artık en fazla hemhal olduğu alanda yani dijital dünyadaki güvenlik problemleriyle sınanıyor." dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin, son yüzyılda, çok büyük değişimlerin kapılarını araladığını belirten Karagözoğlu, internetin, her seviyede insanın rahatlıkla içerik üretebildiği, bunun da ötesinde dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan gelişmelere anında şahitlik edebildiği, dünyanın öbür ucundaki insanlarla saniyeler içinde haberleşebildiği bir mecra haline geldiğini anlattı.

Karagözoğlu, internet sayesinde bilgiye kolayca ulaşılabildiğini dile getirerek, birçok internet kullanıcısının, kişisel verilerinin değerini ve bunları koruma yollarını yeterince bilmediğini, bu nedenle hiçbir zaman tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

"İnternetin getirdiği fırsatlar konusunda farkındalığı artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında"

Siber zorbalık konusuna da değinen Karagözoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak çocuklarımızın interneti güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Kurumumuz bünyesindeki Güvenli İnternet Merkezi ile internetin sadece zararlı yönleri değil, getirdiği fırsatlar konusunda da çocuk, genç ve ailelerimizin farkındalığını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, 14 yıldır bilinçlendirme, yardım ve ihbar mekanizmalarıyla etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüren Güvenli İnternet Hizmeti'nin 52 milyon kullanıcıyı aşmasının haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Biz bu yola 7'den 70'e, yakın uzak demeden toplumumuzun her ferdini, geleceğin dijital dünyasına hazırlamak hedefiyle çıktık. Bu çerçevede görevini sürdüren BTK Güvenli İnternet Tırı da teknolojiye erişmede dezavantaj yaşayan çocuklarımıza yeni teknolojileri tanıtma imkanı sunuyor." diye konuştu.

İnternet Yardım Merkezi ile de internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında kullanıcıların internet ortamlarında yaşadıkları sorunlar için çözüm önerileri sunduklarını anlatan Karagözoğlu, "ALO 141 İnternet Bilgi Destek Hattı ile dijital ortamlarda yaşanan sorunları, hızlı ve alternatif bir yoldan çözüme kavuşturuyoruz." dedi.

"Güvenli İnternet Günü küresel harekete dönüştü"

BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün de Güvenli İnternet Günü'nün ilk olarak 2004'te Avrupa'da organize edildiğini ve zamanla küresel bir harekete dönüştüğünü söyledi.

Çevrim içi güvenlik, siber zorbalık, veri gizliliği ve dijital dünyada bilinçli bireyler olmanın yolları gibi hayati konuların Güvenli İnternet Günü kapsamında dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerde konuşulduğunu dile getiren Gün, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabileceği olumsuzlukları en aza indirmenin yolu da yine aileden geçiyor. Onlara güvenli bir ortam sunmak, hangi içeriklere maruz kaldıklarını bilmek, kontrol altında tutmak ve dijital dünyadaki tehlikelere karşı bilinç kazandırmak zorundayız. Bu bağlamda çocuklarımızı dijital dünyanın tehditlerine karşı korumak artık bireysel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk haline gelmiştir. Ancak şunu da hatırlatmak isterim ki bu süreç sadece bir kurumun çabasıyla değil, hepimizin ortak gayretiyle mümkün. Bu noktada ailelerimize, gençlerimize, eğitimcilerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve paydaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Birlikte hareket ederek, daha bilinçli ve güvenli bir dijital ekosistemi hep beraber inşa edebiliriz."