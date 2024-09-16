Dijital Enerji Fuarı 2024 Shenzhen'de

Ekonomi

Akıllı ve dijital enerjinin geleceğini, Shenzhen'de düzenlenen Uluslararası Dijital Enerji Fuarı 2024'te konuşulurken, şirketler fuarda teknolojileri tanıttı.

Uluslararası Dijital Enerji Fuarı 2024 (IDEE), 412 katılımcının yer aldığı ve 70 bin 100 katılımcının ilgisini çeken Shenzhen Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenleniyor. 'Yarın için Akıllı ve Dijital Enerji' temasıyla düzenlenen ve 50 bin metrekareye yayılan fuar, yeni enerji çözümlerine ışık tuttu ve dijital enerjinin geleceğine ilişkin küresel tartışmaları teşvik etti.

Bu yılki fuarda 7 ana sergi alanı yer aldı: Elektrik Güç Sistemi, Enerji Depolama, Yeni Enerji, Enerji Depolamanın Temel Bileşenleri, Enerjide Dijitalleşme, Enerji Destek Hizmetleri, ve Uluslararası Pavilyonlar. Southern Power Grid ve BYD gibi önde gelen katılımcılara Huawei ve Tencent gibi en son yüksek teknoloji ürünlerini sergileyen teknoloji şirketleri katıldı. Huawei Technologies, fotovoltaik çözümü Küresel Akıllı Mikro Şebeke Çözümünü tanıttı. Tencent Cloud, Tencent'in yeni enerji endüstrisi zinciri için "1+7+N" akıllı bir platform sağlamak üzere dijital teknoloji avantajlarından yararlandığını belirtti. BYD, küresel enerji gelişimi ve karbon nötrlüğü için fotovoltaik depolama ve şarj istasyonlarını birleştiren entegre mikro şebeke çözümlerinin önemini vurguladı. Southern Power Grid, AGI'ye ve akıllı güç uygulamalarını geliştiren bir NLP modeli olan "Da Watt "ın geliştirilmesine odaklanarak enerji sektöründeki yapay zeka yeniliklerini tanıttı.

"Dijital Yeni Teknoloji-Yeni Enerjinin Geleceği" başlıklı ana forumda hem Çin'den hem de yurtdışından önde gelen konuklar yer aldı. Konuklar, açılış konuşmaları ve yuvarlak masa tartışmaları aracılığıyla, dijital enerji gelişimindeki yeni fırsatlar hakkında görüşlerini paylaştı ve enerji sektörünün dijital dönüşümü için yeni yolları aktif bir şekilde araştırdı. Ayrıca, dijital enerji endüstrisi, yeni güç sistemleri, yeni enerjinin dijitalleşmesi, enerji depolama teknolojisi, endüstriyel yatırım ve finansman ve küresel düşük karbon endüstrisi gibi temalar üzerinde daha fazla tartışma yürütüldü ve küresel sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmek için bilgi alışverişi teşvik edildi. - İSTANBUL