Dijital Öğretmenler Projesi Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Öğretmenler Projesi Başvuruları Devam Ediyor

ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ işbirliğiyle yeni dönem başvuruları 28 Şubat'a kadar.

14.02.2025 13:17
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ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle yürütülen Dijital Öğretmenler projesinde yeni dönem başvuruları 28 Şubat'ta kadar sürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ve 2020'den bu yana 9 bin öğretmene ulaşan projeye başvurular devam ediyor. Yeni dönemde 1000 öğretmene daha eğitim verilmesi hedefleniyor.

Projenin ilk aşamasında ODTÜ'lü akademisyenler tarafından verilecek 5 haftalık çevrim içi eğitimlerde, öğretmenlere dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme, yaratıcılık ve görsel tasarım gibi konularda bilgi aktarılacak.

Katılımcılar, bilgi görseli, animasyon, video ve fotoğraf oluşturma, düzenleme ve etkili sunum hazırlama gibi becerileri öğrenme fırsatı yakalayacak.

Eğitimlerde ayrıca öğretmenlere, dijital araçlarla içerik üretiminde kullanılabilecek üretken yapay zeka uygulamaları da tanıtılacak.

Eğitimlerin ilk aşamasının ardından seçilen 100 öğretmen, sanal gerçeklik gözlükleriyle artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları üzerine ileri seviye eğitim alacak.

Dijital Öğretmenler projesine, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı devlet okullarında görev yapan sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve ortaokul öğretmenleri başvurabiliyor. Adayların temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları yeterli kabul ediliyor.

Başvurular, 28 Şubat'a kadar projenin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, 28 Şubat, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Öğretmenler Projesi Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika

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