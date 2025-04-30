Dijitalleşen Vergi Paneli Yoğun İlgi Gördü

Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) gerçekleştirilen Dijitalleşen Vergi Dünyamızda Denetim ve Teknoloji Paneli, büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, başkent Ankara'dan ve Antalya'dan gelen konuklarına Denizli ekonomisi ve DTO'yu tanıtan kısa bir hoş geldiniz konuşması yaparak üyelerinin merkezi yönetim ile vergi idaresinden taleplerini iletti.

DTO Meclis Salonu'ndaki Dijitalleşen Vergi Dünyamızda Denetim ve Teknoloji Paneli'ne DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve oda üyelerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu ile gerçekleşti.

Etkinlik, saygı duruşunun ardından toplu halde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (DSMMMO) Başkanı Osman Erdemir'in Denizli Defterdarlığı ile ev sahipliği yapan DTO Başkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği açış konuşmasıyla da devam etti. Erdemir, üyelerinin bu türde iş birlikleri ile sağlanan organizasyonlardan çok iyi derecede faydalandığını söyleyerek şehir dışından gelen konuklarına da katkılarından dolayı teşekkür etti.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise şehri tanıtmakla başladığı konuşmasında Denizli'nin tükettiğinden fazlasını üreten, dış ticaret fazlası veren, ülkenin 9'uncu ihracatçı şehri olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, "Türkiye ekonomisi açısından önemli illerdeniz Yıllık ihracatımız 4,5 milyar dolar civarındadır. Dış ticaret hacmimiz ise 6,7 milyar dolara ulaşıyor. Ören yerlerimizde ağırladığımız turist sayımız ile, ülkemizde en çok turist çeken ilk 3 turizm şehrinden biriyiz. Her geçen gün sektörel çeşitliliğini daha da artıran şehrimiz, başta tekstil ve konfeksiyon olmak üzere kablo, mermer, makina, turizm, gıda, tarım, hayvancılık, demir ve çelik ile cam ve kimya sanayinde de ülke ekonomisinde söz sahibidir. İhracatımızın yüzde 63'ünü, Avrupa ülkelerine göndermekteyiz. Şehrimizdeki 57 farklı ülkeden ortakları bulunan yabancı sermayeli şirketlerimiz, 415'e yükseldi. Bu şirketlerin üçte biri Avrupa Birliği vatandaşlarının ortaklığıyla kuruldu" diye konuştu.

"Vergi politikaları, üyelerimizin genel gidişatı göz önünde bulundurularak oluşturulmalı"

Başkan Erdoğan, vergi sistemi ve uygulamalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ekonomik zorlukların yaşandığı süreçlerde üretimi, sanayiyi, sektörlerimizi ve ticareti engelleyici vergi oranları ile vergi incelemelerinden uzak durulması gerektiğini düşünmekteyiz. Vergi politikaları, ticareti engellememeli; aksine teşvik edici olmalıdır. Ticaretin değil, servetin vergilendirilmesinin ülkemiz ve sektörlerimiz için daha faydalı olacağına inancımız tamdır" dedi.

"Üyelerinin beyanname verme sürelerinin uzatılmasını önerdi"

Üyeleri ve onlara hizmet veren serbest muhasebeci mali müşavirler adına, kurumlar vergisi beyanname verme süresinin uzatılmasını da talep eden Başkan Erdoğan, "Yarın, aynı zamanda üyelerimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na göndermeleri gereken işletme sayım cetvellerinin de verilme süresinin son günü; üst üste gelen bu beyan tarihlerinin makul bir süre ile uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan tüm bu konuları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na da intikal ettirdiklerini anlatan Başkan Erdoğan, "İnşallah bu konu da en kısa sürede gündeme gelir" dedi. Erdoğan, üyelerinden gelen talep ve beklentileri her fırsatta her platformda dile getirdiklerini ve Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar ve TOBB Başkanlığı gibi tüm makamlara ulaştırdıklarının da altını çizdi.

Başkan Erdoğan etkinlikteki konuşmasında ayrıca panellerinin çok verimli geçeceğine ve çok iyi sonuçlara ulaşacağını düşündüğünü belirterek başta Denizli Defterdarlığı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve DSMMMO olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan'ın sözlerine son vermesinin ardından DTO Başkan Danışmanı ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Öz'ün moderatörlüğünü üstlendiği Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı ile Gelir İdaresi Daire Başkanı Hüseyin Azili'nin konuşmacı oldukları panel kısmına geçildi.

Panelin ardından Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Atcı'ya; DTO Başkanı Uğur Erdoğan da Gelir İdaresi Daire Başkanı Azili'ye, ziyaretlerini anısına hazırlanmış birer plaket takdim etti.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı aynı gün yanıt buldu

Bu arada Başkan Erdoğan'ın açıklamasının sonrasında, aynı günün bitimine doğru Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenme süresi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi'nin sonuna kadar uzatıldı. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ise şöyle: "29 Nisan 2025 tarihli ve 188 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar; 10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle 12 Mayıs 2025 ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi ise 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır." - DENİZLİ