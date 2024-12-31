Dış Ticaret Açığı 42,8 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Dış Ticaret Açığı 42,8 Milyar Dolar Geriledi

Ticaret Bakanı Bolat, kasımda dış ticaret açığının Mayıs'a göre 42,8 milyar dolar azaldığını açıkladı.

31.12.2024 14:42
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre kasım itibariyle tam 42,8 milyar dolar geriledi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, 2024 yılının dış ticaret ve cari işlemlerde açıkların azaltıldığı bir 'dengeleme' ve 'istikrar' yılı olduğunu belirterek, "Kasım ayında dış ticaret verilerinde devam eden olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın etkilerini net şekilde göstermeye devam etmektedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, tepe noktası olan Mayıs 2023'e göre kasım itibariyle tam 42,8 milyar dolar geriledi. Dış ticaret açığında sağladığımız düşüşle bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkıda bulunuyoruz, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz"

Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmek adına ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi destek programlarını ve yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek, "Aynı zamanda, yerli üreticilerimizi ve sanayimizi haksız rekabete yol açan dampingli, sübvansiyonlu veya hızla artan ithalata karşı korumak amacıyla ticaret politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, ihracatın yüzde 3,1 oranında azalışla 22,3 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu azalışta, enerji ve altın ihracatımızdaki düşüş, avro ve dolar paritesindeki gerileme ve yeni bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS)5. faza geçiş süreci etkili olmuştu" dedi.

Bolat, kasımda altın ve enerji hariç ihracatın ise 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselişle 20,8 milyar dolar ve bu yılın 11 ayında ihracatın yüzde 2,5 artarak 238,5 milyar dolar olduğuna işaret etti.

"Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı Mayıs 2023'e göre kasım itibariyle tam 42,8 milyar dolar geriledi"

Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 5,9 milyar dolar yükselişle 261,4 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Bolat, "Kasım 2024'te ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 29,7 milyar dolar, yılın 11 ayında yüzde 6,3 düşerek 311,8 milyar dolar oldu. Anılan dönemde yıllıklandırılmış ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre 24,7 milyar dolar azalarak 340,9 milyar dolara geriledi. Böylelikle yılın 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalışla 73,3 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan artışla yüzde 76,5'e yükseldi" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Açığı 42,8 Milyar Dolar Geriledi - Son Dakika

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