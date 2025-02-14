Dış Ticaret Eğitimiyle İhracat Artışı Hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dış Ticaret Eğitimiyle İhracat Artışı Hedefleniyor

Dış Ticaret Eğitimiyle İhracat Artışı Hedefleniyor

Samsun TSO, iş dünyası için 'Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı' eğitimi düzenleyerek ihracatı artırmayı hedefliyor.

14.02.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik "Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı" eğitimi düzenlendi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Oda olarak en önemli gördüğümüz çalışma başlığımız ihracatımızı daha yukarı seviyelere çekmek" dedi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında, "Küresel Pazarda Rekabet İçin Doğru Bilgiye Yatırım Yapın" başlığı altında, "Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı" eğitimi düzenlendi. Yılın ikinci eğitim programında, iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Eğitmen Hakan Akın, 'Dış Ticaret Süreçleri- İhracat ve İthalat Adımları Nelerdir?', 'Lojistik ve Sigorta İşlemleri-Güvenli ve Verimli Taşıma Nasıl Sağlanır', 'Serbest Ticaret Anlaşmaları-Avantajları Nasıl Kullanabilirsiniz' ve 'Gümrük Vergileri, Tarifeler ve Kotalar-Maliyetleri Nasıl Optimize Edersiniz' başlıklarında sunum yaptı.

"Amacımız ihracatımızı daha yukarılara taşımak"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına oda üyelerine yönelik eğitimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Yılın ikinci eğitimi de bunlardan biri. Oda olarak en önemli gördüğümüz çalışma başlığımız ihracatımızı daha yukarı seviyelere çekmek. İhracatta daha bilinçli adımlar atmak isteyen üyelerimiz için bu eğitimi organize ettik. Amacımız, ihracat yapan ya da ihracat potansiyeli taşıyan üyelerimizin küresel pazarda rakiplerinin bir adım önde olmasını sağlamak. Doğru bilgiye yatırım yaparak, ihracat süreçlerinde riskleri azaltmalarını ve en iyi fırsatları yakalamalarını sağlamak. Hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda, değişik başlıklarda düzenleyeceğimiz eğitimlerle üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Karadeniz, İhracat, Ekonomi, Eğitim, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dış Ticaret Eğitimiyle İhracat Artışı Hedefleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
18:04 Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’dan Trump’a dikkat çeken mektup Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup
17:53 Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu
17:45 Günün kahramanı Diyarbakır’dan 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi
17:40 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı iddialarına sert yanıt İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt
17:29 Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun
17:27 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimalini duyurdular Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:58 MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:00:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dış Ticaret Eğitimiyle İhracat Artışı Hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.