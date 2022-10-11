Tüik: İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
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Tüik: İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Ağustosta Yükseldi

11.10.2022 10:16
Tüik: İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Ağustosta Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağustosta ihracat birim değer endeksi yüzde 5,9, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ağustosta ihracat birim değer endeksi yüzde 5,9, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 26 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,8, yakıtlarda yüzde 62,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 artış gösterdi.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,8 ARTTI

TÜİK verilerine göre; ağustosta, ihracat miktar endeksi de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,6, yakıtlarda yüzde 39,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 artış kaydetti.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 26,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre; gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,1 ve yakıtlarda yüzde 160,0 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,5 ARTTI

İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 artarken, yakıtlarda yüzde 23,1 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; temmuz ayında 147,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 artarak, ağustos ayında 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 ağustos ayında 141,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 ağustos ayında 144,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; temmuz ayında 115,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,0 artarak, ağustos ayında 116,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 ağustos ayında 106,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,0 artarak, 2022 ağustos ayında 115,4 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ AĞUSTOS AYINDA 73 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı ağustos ayında 86,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,8 puan azalarak 2022 yılı Ağustos ayında 73,0 oldu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Hamster Coin, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Ağustosta Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tüik: İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksleri Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
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