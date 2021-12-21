Üye Girişi
DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı - Son Dakika

DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı

21.12.2021 11:11
DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında kent merkezi dışında 13 ilçe ve kırsal mahallelerde dış finans ve kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında kent merkezi dışında 13 ilçe ve kırsal mahallelerde dış finans ve kendi öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, verimli altyapı ve sağlıklı su temini sağlamak adına sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarelik alanda 2021'de kent merkezi dışındaki ilçelerin kırsal mahallelerinde önemli yatırımlara imza attı. DİSKİ, ilçeler ve kırsal mahallelerde yatırımlarını dış finansman ve kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdi. Yapılan yatırımlarla birçok mahallenin içme suyu ve kanalizasyon sorunu çözülmüş olduğu kaydedildi.

DİSKİ, 2021'de öz kaynaklarıyla Kulp, Silvan, Hazro, Bismil ve Çınar kısmi içme suyu tesisleri yapım işi kapsamında 6 milyon 224 bin 530 lira ihale bedeliyle belirlenen alanlara muhtelif çaplarda 54 bin 809 metre uzunluğunda HDPE, 3 bin 336 metre çelik boru döşedi. Aynı iş kapsamında 103 adet vana, vantuz, basınç kırıcı, debi ayar vanası, 2 adet biriktirme deposu, 8 adet motopomp odası, 12 metre yatay delgi, 166 metre köprü ve dere geçişi, himaye çiti ve demir kapı inşa etti. Yüzde 52 oranında tamamlanan yapım işi Nisan 2022'de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

DİSKİ, il, ilçe ve kırsal Mahallelerde sondaj açma inşaat yapım işinde merkez mahallelerde 3 bin 250 metre, işletmeler 1. bölge mahallelerinde bin 470 metre ve işletmeler 2. bölge mahallelerinde 2 bin 780 metre olmak üzere toplam 7 bin 500 metre sondaj yapım işini tamamladı. 3 milyon 568 bin 320 lira ihale bedeliyle yapılan çalışma sonucunda birçok kırsal mahalleye içme suyuna kavuştu. Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur, 2. bölge Ergani, Çermik, Çüngüş ve Dicle kırsal mahallelerde içme suyu tesisleri yapım işinde muhtelif çaplarda 46 bin 473 metre uzunluğunda HDPE boru döşedi, 71 adet vana, vantuz, tahliye, debi ayar vanası, 13 ayaklı depo, 2 gömme depo, 1 biriktirme, 1 kaptaj, 10 adet motopomp odası ve 2 bin metre himaye çiti, 61 metre köprü ve dere geçişi, 25 demir kapı ve 2 bin 500 metre kilitli parke taşı imalatı yapıldığı bildirildi.

7 milyon 52 bin bedeli 2021 Mayıs'ta başlayan çalışmalar Ağustos'ta tamamlandı

DİSKİ Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Ergani ilçesi Orhan Doğan Caddesi içme suyu ve kanalizasyon şebeke döşenmesi yapım işi kapsamında caddeye 4 bin 833 metre HDPE koruge kanalizasyon şebekesi, 92 adet 1000 mm çapında prefabrik silindirik baca, 50 adet 80x80 metre parsel baca ve 1200 metre HDPE koruge parsel bağlantısı döşeyeceği, aynı iş çerçevesinde caddeye 4 bin 175 metre HDPE boru içme suyu şebekesi, 55 metre yatay delgi yapılacağı kaydedildi. 2 milyon 161 bin 76 TL ihale bedeli çalışmanın yüzde 85 ise tamamlandığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı
DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı
DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı
DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Finans, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
11:00 Oyuncu Sezai Aydın'ın ölüm sebebi açıklandı: Koronavirüs değil, kalp yetmezliği
10:59 Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor
10:58 Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!
10:50 Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi
10:49 Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumu: Bedeli çok ağır olacak!
10:40 Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor
Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler         
11:37
Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu tanıttı Cristiano Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu tanıttı         
11:31
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Ev ev gezip hırsızlık yapan 2 şüpheli, vatandaşlardan meydan dayağı yedi Ev ev gezip hırsızlık yapan 2 şüpheli, vatandaşlardan meydan dayağı yedi         
10:42
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek? Dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl işleyecek?         
00:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 11:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: DİSKİ 2021'de dış finans ve öz kaynaklarıyla yatırımlarını tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement