Diyadin'de Tarım Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Diyadin'de Tarım Üretimi Artıyor

Diyadin\'de Tarım Üretimi Artıyor
04.06.2025 09:29
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Boyalan köyü muhtarı, tarım ve hayvancılığı ön plana çıkararak bölge ekonomisini güçlendiriyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde üretim artıyor. Pancar, patates ve hayvancılıkla bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Diyadin ilçesine bağlı Boyalan köyünün muhtarı Orhan Çiftçi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü görevi süresince tarım ve hayvancılık faaliyetlerine öncülük etmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana üretimi ön planda tutarak, verimli topraklara sahip olan köyünün potansiyelini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Kaynağımız topraktır, çalışmaya devam ediyoruz"

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Orhan Çiftçi, "Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var" şeklinde konuştu.

Muhtar, Boyalan köyünün Diyadin'de pancar ekimi yapan ilk köy olduğuna dikkat çekerek, "Bu bölgede ilk pancarı eken köy bizim köyümüzdür. Topraklarımız oldukça verimli. Eğer devletimiz el verirse bu topraklar daha fazlasını üretmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Bin dönümde şeker pancarı ekildi

Bu yıl Boyalan köyünde bin dönüm arazi üzerine şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Bölgenin yüksek rakımlı ve verimli toprak yapısının üretim için oldukça elverişli olduğunu belirten Çiftçi, "Çapa çalışmaları da devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

Sulama sorunu çözüm bekliyor

Köydeki vatandaşlardan Recep Çiftçi ise sulama sorununa dikkat çekerek "Mazotu koyuyoruz, traktörü çalıştırıyoruz ama su olmadı mı üretim aksıyor. Sulama kanalı eksikliği yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz."

"İmkan verilsin, daha fazlasını yaparız"

Muhtar Orhan Çiftçi son olarak, köy halkının çalışkan olduğunu ve imkanlar sunulursa çok daha verimli işler yapılabileceğini belirtti:

"Köyümüz merkezi bir köy. Tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Devlet el atarsa çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Diyadin'de Tarım Üretimi Artıyor - Son Dakika

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