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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi? - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?

10.02.2022 23:37

Canlı yayında gündem hakkında açıklamalar yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, son zamanların yükselen yatırım aracı olan kripto paralar hakkında da konuştu. Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbaş, her geçen gün daha fazla insanın yatırım yaptığı veya yapmayı planladığı kripto para birimleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

KRİPTO PARA CAİZ MİDİR?

Kripto paraların caiz olup olmadığıyla ilgili net konuşan Erbaş, "Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz" dedi.

"ALKOL VE UYUŞTURUCU NEYSE, SİGARA DA ODUR"

Sigarayla ilgili açıklamalarında Erbaş, "Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur." ifadelerine yer verdi.

"ALEVİLERE YÖNELİK SÖYLEMLER KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medyadaki bir canlı yayında Alevilere hakaret ve küfür eden şahısla ilgili de konuşan Erbaş, "Alevilere yönelik söylemler korkunç, kabul edilemez. Birileri tarafından kaos çıkarmak için desteklenmiş olabilir. Mümin alevisiyle sünnisiyle kardeştir. Hep birlikte bu topraklarda barış içerisinde yaşamak zorundayız. Bizim yüreklerimiz hep toplu atıyor." dedi.

"7 BİN 800 ATAMA YAPACAĞIZ"

Erbaş, atamalarla ilgili ise "Ramazan'a kadar 7 bin 800 atama yapacağız. Türkiye genelinde 10 bin imama ihtiyaç var. İmamı olmayan 10 bin camimiz var. 10 bin kuran kursu öğretmenine ihtiyacımız var." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi? - Son Dakika Ekonomi


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