Diyarbakır Çermik Kale Barajı\'nda 13 bin 942 kişiye istihdam sağlanacak

Ekonomi

Diyarbakır'da, 13 bin 942 kişiye ek istihdam sağlayacak Çermik Kale Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Diyarbakır Çermik Kale Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaları devam eden barajın tamamen bitirilip hayata geçirilmesi ile birlikte 139 bin 420 dekar tarım arazisi sulanacağını belirtti.

Balta, projenin tamamının hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 1 milyar 45 milyon Türk Lirası katkı ve 13 bin 942 kişiye ek istihdam sağlanacağını söyledi.

Çermik Kale Barajı'nın 77 metre yüksekliğinde olup 129,95 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmakta olduğunu aktaran Balta, "Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde olan barajın tamamlanması ile Çermik Ovasının sulanması hedeflenmektedir. Çermik Kale Barajı'nın 1,07 milyon metreküp hacimli gövde dolgusunun tamamı, su alma tüneli ve baraj gövdesi ön yüz beton kaplaması tamamlanmıştır. Sağ ve sol sahil memba kaplama beton imalatları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranımız ise yüzde 83,37'dir" dedi. - DİYARBAKIR