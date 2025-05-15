Diyarbakır'da Elektrik Altyapı İhalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Diyarbakır'da Elektrik Altyapı İhalesi

Diyarbakır\'da Elektrik Altyapı İhalesi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi için elektrik altyapı projesi ihalesine çıkıldı.

15.05.2025 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da elektrik altyapısının geliştirilmesi projesi için ihaleye çıkıldı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda yapılacak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi alanına ait "1. Etap ve 2. Etap Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 6 milyon 761 bin 365 lira 82 kuruş olan ihale, 3 Haziran Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'daki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Diyarbakır, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Elektrik Altyapı İhalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:29:20. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Elektrik Altyapı İhalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.