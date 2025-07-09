Diyarbakır'da Ramat Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Diyarbakır'da Ramat Tesisi Açıldı

Diyarbakır\'da Ramat Tesisi Açıldı
09.07.2025 18:36
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Diyarbakır Mega Sanayi Sitesi'nde son teknoloji ramat tesisi hizmete girdi, kuyumculara kazanç sağlayacak.

Diyarbakır'da Mega Sanayi Sitesi'nde ramat tesisi faaliyete girdi.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı, Mehmet Yüksel, kuyumculuk sektöründe üretim sonrası oluşan toz, çapak ve firelerin değerlendirilerek yeniden altına dönüştürülmesini sağlayan ramat işlemlerinin artık Diyarbakır'da da gerçekleştirilebileceğini söyledi. Yüksel, Mega Sanayi Sitesi'nde kurulan son teknolojiye sahip ramat tesisiyle birlikte sadece İstanbul ve Gaziantep'te yapılabilen bu hizmetin artık Diyarbakır'da da olduğunu belirterek, "Üretim yapan kuyumcularımız için zamandan, maliyetten ve emekten ciddi tasarruf, çevre illere de hizmet verecek düzeyde güçlü bir altyapı hazır hale geldi. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak bu önemli yatırımı yerinde inceledik. Gerek kullanılan sistem, gerekse işlem kalitesi açısından memleketimiz adına umut verici ve gurur duyulacak bir girişimle karşılaştık" dedi.

Firma sahibi Orhan Doğan, son teknolojiyle kurdukları ramat tesisiyle Diyarbakır'da hizmete başladıklarını kaydederek, "Başta Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Mehmet Yüksel'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduk. Sadece Diyarbakır değil, bütün bölge illerine hitap edecek şekilde bu işletmeyi hayata geçirdik. Tesisimizde kullanılan ileri seviye cihazlar sayesinde fire oranı en düşük seviyeye indirilecek, bu da esnaflarımız için büyük kazanç sağlayacaktır. Tüm sektör mensuplarımızı bu yatırımı desteklemeye ve sahip çıkmaya davet ediyor, işletmemizin bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yüksel, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da Ramat Tesisi Açıldı - Son Dakika

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