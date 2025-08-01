Diyarbakır\'da Tüketici Denetimleri

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği piyasa denetimlerine ilişkin sonuçları kamuoyuyla paylaştı.

Tüketicilerin fiyatlar konusunda açık, şeffaf ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen bu denetimler; başta marketler, restoranlar, tatlıcılar, kasaplar, manavlar, giyim mağazaları, ayakkabıcılar, zücaciyeciler ve kırtasiyeciler olmak üzere perakende satış yapan tüm işletmeleri kapsadı.

Denetimlerin temel amacı; tüketicilerin ürünlerin fiyatlarını açıkça görebilmesi, fiyatlar arasında sağlıklı karşılaştırma yapabilmesi ve aldatılmadan alışveriş yapabilmesi için uygun ortamı sağlamaktır.

Raf ile kasa fiyatı uyumsuzlukları, etiketsiz ürünler, yanıltıcı indirim etiketleri ve mevzuata aykırı uygulamalara yönelik denetimler, yıl boyunca titizlikle ve yerinde denetim anlayışıyla sürdürüldü.

01 Ocak - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde: 4 bin 56 işletme denetlendi, 43 bin 483 ürün kontrol edildi, 565 işletmede aykırılık tespit edildi, Bin 543 üründe mevzuata aykırı fiyat etiketi uygulaması tespit edildi. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 4 milyon 885 bin 138 tutarında idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim amacımız işletmeleri cezalandırmak değil; tüketicinin doğru bilgilendirildiği, şeffaf bir ticaret ortamı oluşturmaktır. Vatandaşımız rafta ne görüyorsa, kasada da onu ödemelidir. Etiketsiz ürün kalmamalı, yanıltıcı indirimler olmamalıdır. Bu konuda sahadayız, denetimlerimiz sürecek" dedi.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, hem planlı hem de şikayet üzerine yürütülen denetimlerle piyasayı yakından izlemeye ve tüketiciyi korumaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - DİYARBAKIR