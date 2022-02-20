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Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır'ın yatırımları ele alındı - Son Dakika

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır'ın yatırımları ele alındı

20.02.2022 15:08
Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır'ın yatırımları ele alındı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de yapılacak olan projeleri ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de yapılacak olan projeleri ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenledi.

İçkale Toplantı Salonunda düzenlenen programda 2022 yılında yapılacak olan projelerle ilgili yatırımlar değerlendirildi, yol, park ve bahçeler, altyapı ve üstyapıda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Vali Karaloğlu, kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Diyarbakır'ımızı daha da güzelleştirecek her yatırım için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İşimiz, gücümüz Diyarbakır" dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Civelek, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Gülay Kutlu, Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay katıldı. - DİYARBAKIR

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır'ın yatırımları ele alındı

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır'ın yatırımları ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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