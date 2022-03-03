Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı - Son Dakika
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Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı

03.03.2022 13:27

Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladıDİYARBAKIR Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı seçilen Veysi Kaya, basın mensupları ile bir araya gelerek sorunları tek tek ele alıp hep birlikte çözüm...

Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı

DİYARBAKIR Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı seçilen Veysi Kaya, basın mensupları ile bir araya gelerek sorunları tek tek ele alıp hep birlikte çözüm üreteceklerini söyledi.

Bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Veysi Kaya, yönetim kurulu üyeleri İhsan Akkaya, Serdar Ay, Ömer Güler ve Ömer Yüksel'i tanıtarak sorunları ele aldı. Tanışma sonrası Diyarbakır'a gerçekleştirecekleri projelerle turizmde kalkınmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Kaya, uçak seferleriyle ilgili görüşmelerin gerçekleştiğini müjdeledi. Kaya, ortak sevda olan Diyarbakır'da 4,5 milyon TL'lik yatırım bütçesi ile 34 turizm işletme belgeli otelde 2 bin 464 oda kapasiteli 4 bin 886 yatağa sahip işletmeler olarak pandemi şartlarına rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırlayan Diyarbakır'ın basın mensuplarından sonra en çok görünen yüzü olduklarını ifade etti.

Sektörde hedefleri Diyarbakır'ı turizm pastasında hak ettiği payı alabilmesini sağlamak olduğunu aktaran Kaya, "DOTED olarak, Diyarbakır ilimizin alt yapısı, otel işletmeleri, donanımları, nitelikli iş gücü ile iç ve dış pazarlarda turizm dinamiklerini sektör açısında hak ettiği zirveye ulaşabilmesi noktasında, bir süreden beridir çeşitli toplantılar ve istişareler yapmaktayız. Yönetim kurulu üyeleri ile beraber, kentimizin iç ve dış turizme nasıl katkı sağlarız, potansiyelimizi nasıl artırırız diye çalışma yaptık. Somut örnek vermek gerekirse, bazı kentlerle ilgili karşılıklı uçak seferleri konusunda eksikler var, güzergah konusunda belirlemeler yapıyoruz. Uçak seferlerinin artırılması konusunda talep ve çalışmalarımız var. Aslında sektörel açıdan bölgede iyi bir noktada bulunmaktayız. Sorunlar tek tek ele alıp hep birlikte çözüm üreteceğiz. DOTED olarak göreve yeni seçim yönetim kurulumuz üyelerimiz ve sektörümüzün bütün birleşenleriyle beraber, bu hedefe ulaşabilme noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi bir kez daha belirliyoruz" dedi.

Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı
Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı
Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı

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Veysi Kaya, Diyarbakır, Turizm, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı - Son Dakika


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