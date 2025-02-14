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Ekonomi

Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gazda referans fiyat 12,963.58 TL, işlem hacmi ise 21.9 milyon TL olarak belirlendi.

14.02.2025 14:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 963 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 896 bin 444 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 651 bin 350 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 963 lira 58 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 689 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 611 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 315 lira 40 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 301 milyon 395 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 301 milyon 717 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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