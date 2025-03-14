Doğal Gaz Üretiminde 2050 Tahminleri - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Doğal Gaz Üretiminde 2050 Tahminleri

Küresel doğal gaz üretiminin 2050'de %31 artarak 5,3 trilyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

14.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel doğal gaz piyasasında artan talebi karşılamak için üretimin 2023'e kıyasla 1,24 trilyon metreküp artarak 2050'de 5 trilyon 317 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) "2050 Görünüm" raporuna göre, 2050'de küresel doğal gaz üretimi 2023'e kıyasla yüzde 31 artacak.

Doğal gaz üretiminin 2030'a kadar yıllık yüzde 1,6 büyümesi, söz konusu büyümenin 2030'larda yüzde 1 ve 2040'larda yüzde 0,6'ya kadar düşmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda artan gaz talebini karşılamak için üretimin 2023'e kıyasla 1,24 trilyon metreküp artarak 2050'de 5 trilyon 317 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

2023-2050 döneminde gaz üretim artışına Orta Doğu liderlik edecek

2023-2050 döneminde bölgesel doğal gaz üretim tahminleri, bölgesel kaynak zenginlikleri, piyasa dinamikleri kaynaklı çeşitli eğilimler gösteriyor.

Buna göre, Orta Doğu'nun mutlak üretim artışında lider olması öngörülüyor. Aynı zamanda Afrika'nın, en güçlü büyüme momentumunu kaydederek küresel doğal gaz pazarlarındaki rolünü genişleteceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'nun ayrıca, 2050'ye kadarki dönemde sağlam rezervler, altyapı genişlemesi ve bölgenin düşük karbonlu gaz çözümlerine odaklanması nedeniyle üretimine yaklaşık 461 milyar metreküp eklemesi bekleniyor.

Avrasya'nın ise bu bölgeyi 362 milyar metreküplük artışla izlemesi hesaplanıyor. Bu artış, özellikle Rusya'nın üretimindeki ilerlemeler ve Asya pazarlarına yönelik gaz kullanım programları tarafından destekleniyor.

Afrika'nın doğal gaz üretiminin 250 milyar metreküp artması bekleniyor. Bu, LNG ve boru hattı altyapısına yapılan artan yatırımlarla desteklenen büyüyen bir tedarikçi olarak önemini vurguluyor.

Kuzey Amerika'nın ise bu dönemde nispeten mütevazı bir şekilde üretime 107 milyar metreküp eklemesi bekleniyor.

Asya Pasifik ve Latin Amerika'nın üretime sırasıyla 91 milyar metreküp ve 87 milyar metreküp ek katkıda bulunması öngörülüyor. Bu artışlar, yerel talep ve altyapı genişlemesi tarafından destekleniyor.

Buna karşılık, Avrupa'nın doğal gaz üretiminin, kaynak tükenmesi ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik politika odaklı geçişler nedeniyle 119 milyar metreküp düşüş göstermesi bekleniyor.

Bölgesel toplam açısından bakıldığında, Kuzey Amerika'da üretimin 2050'ye kadar 1 trilyon 382 milyar metreküpe yükselmesi ve en fazla üreten kıta pozisyonunu koruması bekleniyor. Üretimin Avrasya'da 1 trilyon 208 milyar metreküpe, Orta Doğu'da da 1 trilyon 155 milyar metreküpe yükselmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal Gaz Üretiminde 2050 Tahminleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti Para çektiği banka önünde düşerek başını çarpan kişi hayatını kaybetti
Tüketiciler geçen yıl en çok “ayakkabı“ için şikayetçi oldu Tüketiciler geçen yıl en çok "ayakkabı" için şikayetçi oldu
Bütün Avrupa Fenerbahçe’yi konuşuyor Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki
Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde Katıldığı yarışmada ikinci oldu Tamer Karadağlı bu kez kızıyla gündemde! Katıldığı yarışmada ikinci oldu
Survivor’da büyük hata Fragman apar topar silindi Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
Ev sahibi ve kiracılar dikkat Hepsi didik didik aranıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Hepsi didik didik aranıyor
Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
Gonca Vuslateri’den Tanyeli’ye: Hakkım helal olsun Gonca Vuslateri'den Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun
Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak Hamam böcekleri savaş ve afetlerde hayat kurtaracak
PFDK’dan Mourinho’ya ceza yok, Günay Güvenç’e 1 maç men PFDK'dan Mourinho'ya ceza yok, Günay Güvenç'e 1 maç men
Kamuya binlerce personel alınacak Hem de çoğu kadrolu Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
Gelinliği giyip ’’Koca aranıyor’’ yazılı döviz ile sokağa çıktı Gelinliği giyip ''Koca aranıyor'' yazılı döviz ile sokağa çıktı

11:58 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
10:45 Sağlıkta büyük skandal Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu
10:36 Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay O anları kayda alıp paylaştı Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı
18:19 Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı Özel okulda deney sırasında patlama: 6 öğrenci yaralandı
18:13 Hastanede tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız
17:42 Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam’a gitti Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın Şam'a gitti
17:35 Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
17:34 Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
17:33 TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 12:07:31. #7.11#
SON DAKİKA: Doğal Gaz Üretiminde 2050 Tahminleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.