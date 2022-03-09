Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı! - Son Dakika
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Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!

09.03.2022 16:23
Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!

Doğalgaz zamlarıyla ilgili MetroPOLL'ün anketine katılanların yüzde 39'u doğalgazı kıstığı, yüzde 19'uysa artık doğalgaz kullanmadığını belirtti. Elektrik ve doğalgaz zamlarının 'makul' olduğunu düşünenlerin oranıysa yüzde 12.

Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarının rekorlar kırdığı Türkiye, yeni yıla doğalgaz ve elektrik zamlarıyla girmişti.

MetroPOLL anketine göre, zamlar sonrası doğalgazı aynı şekilde kullanmaya devam edebilenlerin oranı yüzde 26,1 oldu. Yüzde 57'lik bir kesimse doğalgazı ya kapattı ya da kıstı. Yüzde 38,6'lık oranda 'doğalgazı kıstık' denirken, yüzde 18,7'lik kesim ise 'doğalgazı artık kullanmıyoruz' yanıtı verdi.

"Doğalgazı kıstık" yanıtı verenlerin yüzde 24,1'i, "artık kullanmıyoruz" diyenlerin yüzde 10,6'sı AK Parti seçmeni.

Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!

FAHİŞ DİYENLER YÜZDE 44, ÇOK ARTTI DİYENLER YÜZDE 42

Katılımcıların yüzde 44'ü faturalardaki artışların 'fahiş' olduğunu düşünürken, yüzde 42'sine göre faturalar 'çok arttı'. Katılımcıların yüzde 12'siyse zamların 'makul' olduğunu düşünüyor.

"Fahiş" yanıtı verenlerin 20,5'i ve "çok arttı" diyenlerin yüzde 43,7'si AK Parti seçmeni.

Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
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Son Dakika Ekonomi Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı! - Son Dakika


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