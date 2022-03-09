Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı! - Son Dakika

Enflasyonun ve akaryakıt fiyatlarının rekorlar kırdığı Türkiye, yeni yıla doğalgaz ve elektrik zamlarıyla girmişti.

MetroPOLL anketine göre, zamlar sonrası doğalgazı aynı şekilde kullanmaya devam edebilenlerin oranı yüzde 26,1 oldu. Yüzde 57'lik bir kesimse doğalgazı ya kapattı ya da kıstı. Yüzde 38,6'lık oranda 'doğalgazı kıstık' denirken, yüzde 18,7'lik kesim ise 'doğalgazı artık kullanmıyoruz' yanıtı verdi.

"Doğalgazı kıstık" yanıtı verenlerin yüzde 24,1'i, "artık kullanmıyoruz" diyenlerin yüzde 10,6'sı AK Parti seçmeni.

FAHİŞ DİYENLER YÜZDE 44, ÇOK ARTTI DİYENLER YÜZDE 42

Katılımcıların yüzde 44'ü faturalardaki artışların 'fahiş' olduğunu düşünürken, yüzde 42'sine göre faturalar 'çok arttı'. Katılımcıların yüzde 12'siyse zamların 'makul' olduğunu düşünüyor.

"Fahiş" yanıtı verenlerin 20,5'i ve "çok arttı" diyenlerin yüzde 43,7'si AK Parti seçmeni.