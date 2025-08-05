Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu Malatya'da

ULUSLARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON), Türkiye ve dünyadan diplomatik temsilcilerin katılımı ile 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Formu' nu Malatya'da düzenleyecek. Toplantıda Doğu Anadolu'nun yatırım ve ticaret potansiyelini hem ulusal hem de uluslararası alandaki potansiyelini dünyaya tanıtmak hedefleniyor.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Malatya'da düzenlenecek 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Formu' programına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. ULUSKON Malatya İl Binasında gazeteciler ile bir araya gelen ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON'un uzun zamandır uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini, Türkiye ve dünya arasındaki ticareti büyütmek için çaba gösteren kuruluş olduğunu belirterek, Türkiye ve dünya ülkeleri arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki faaliyetleri büyütmekte tamamen diplomatik misyonlarla birlikte hareket ederek ülkemizin tanıtımı için çaba gösterdiklerini ifade etti. Yarın Malatya'da düzenlenecek olan 'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Formu'na ilişkin bilgilendirmelerde bulunan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Formu adı altında yapacağımız toplantının amacı Doğu Anadolu'daki illerimiz başta olmak üzere bu bölgenin yatırım ve ticaret potansiyelini hem ulusal hem de uluslararası alandaki potansiyelini dünyaya tanıtmak. Bu toplantı her şeyden önce Türkiye ve dünya ülkelerinden gelen büyükelçiler ve diplomatlarla bir araya gelerek buradaki yatırım potansiyelini anlatmak ve ihracatımızı büyütmek. Burada bir sinerji yaratarak sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Bu bir başlangıç ve bundan sonraki süreçte bu toplantıların devamını getirmeyi planlıyoruz. şeklinde konuştu.

'Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Formu' organizasyonuna Türkiye'de görev yapan, Libya, İran, Hindistan, Gine, Sudan, Guatemala, Nijer, Zambiya, Moğolistan, Azerbaycan, Kamboçya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Venezuela, Suudi Arabistan gibi yabancı ülke diplomatik temsilcilikleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin çeşitli illerinden iş insanları, ithalatçılar, ihracatçılar, sanayiciler, tarım sektörü temsilcileri, sektörel yatırımcılar ve girişimcilerden oluşan katılımcılar ile düzenlenecek.