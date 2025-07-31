DOKA\'nın Yeşil İvme Programı Tanıtıldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) Yeşil İvme Destek Programı Trabzon'daki iş adamlarına anlatıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin kamu desteklerinden etkin biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Yeşil İvme Destek Programı ile ilgili bilgiler verildi. DOKA ve Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında TTSO'nun imalat ve turizm konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin faydalanabileceği Yeşil İvme Destek Programı'nın detayları katılımcılarla paylaşıldı. DOKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Uzmanı Oğuzhan Şatır tarafından yapılan sunumda, program kapsamındaki hibe desteği, uygun harcama kalemleri, başvuru süreci ve teknik detaylara ilişkin bilgiler verildi, sorular yanıtlandı.

Öte yandan Yeşil İvme Destek Programı'nda öncelikli olarak imalat sanayinde verimlilik ve temiz üretim odağında dönüşüm sağlanması ve turizm sektöründe çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yeşil İvme Destek Programı'na TR90 Bölgesi illeri Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'da kayıtlı imalat sanayi ile turizm konaklama sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler başvuru yapabilecek. Program, Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ve Yeşil İvme Hibe Destek Programı olmak üzere iki aşamada yürütülecek. Program için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2025 olarak açıklanırken, başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) sistemi üzerinden http://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresinden alınacak. - TRABZON