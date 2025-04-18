DOKAP'tan Bölgesel Kalkınma Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

DOKAP'tan Bölgesel Kalkınma Programları

DOKAP, tarım, mavi ekonomi ve turizm odaklı dört dönüşüm programı ile Doğu Karadeniz'in kalkınmasını hızlandıracak.

18.04.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "Tüm bölgenin kalkınmasını hızlandıracak tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı ve turizm odaklı ekonomik büyüme adı altında dört öncelikli dönüşüm programı hazırlandı." dedi.

İl Özel İdaresindeki Çotanak Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda konuşan Gültekin, eylem planı vizyonunun sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde belirlendiğini söyledi.

Bu vizyon doğrultusunda tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Gültekin, "Tüm bölgenin kalkınmasını hızlandıracak tarımsal sulamada etkin yönetim, tarımda gelir artışı, mavi ekonomide gelir artışı, turizm odaklı ekonomik büyüme adı altında dört öncelikli dönüşüm programı hazırlandı." ifadesini kullandı.

Gültekin, bu programların bölgenin geleceğini yönlendirecek güçlü adımlar içerdiğine işaret etti.

Bölgenin sulama altyapısını modern tekniklerle geliştirerek tarımda verimi artırmayı planladıklarını dile getiren Gültekin, küçük ölçekli sulama projeleri başta olmak üzere birçok değerli projenin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

"Ziyaretçi sayısı bugün 3 milyon kişiye ulaşmıştır"

Topluma kaliteli gıda sağlayan tarım sektörünün oluşturulmasının amaçlandığını vurgulayan Gültekin, programla bitkisel ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi projeleri başta olmak üzere tarıma dayalı sanayi konularında birçok çalışmanın hayata geçirileceğini belirtti.

Gültekin, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, tersanecilik ve kıyı turizmi başlıklarında çalışmalar yapılacağına dikkati çekti.

Yeşilyol Projesi çalışmalarına da değinen Gültekin, "Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında planlanan çalışmalar tamamlandığında bölgeye ziyaretçi sayısı 1 milyon 275 bin kişi öngörülmüşken bu sayı bugün 3 milyon kişiye ulaşmıştır. Yapılan bu çalışmada Yeşilyol Projesi'nin önemli katkılarının olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Gültekin, Yeşilyol Projesi'nin sadece turizm sektörü özelinde değil nitelikli bitkisel ve hayvansal ürünler konusunda da bölgeye önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

DOKAP, uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak kalkınmaya katkı sağlıyor

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de Giresun'un doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, ihracat temelinde büyüyen ekonomisi, güçlü tarımsal ve sanayi faaliyetleriyle geleceğe umutla bakan güzide bir şehir olduğunu söyledi.

Bu toplantının şehrin ve bölgenin potansiyelini daha etkili kullanmak, ekonomik büyümeye ivme katmak adına önemli olduğunu ifade eden Vali Serdengeçti, kentte düzenlenmesinden kıvanç duyduklarını dile getirdi.

Serdengeçti, DOKAP'ın birçok sektörde uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak kalkınmaya katkı sağladığını, bu doğrultuda hayata geçirilen projelerle bölgenin potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Doğu Karadeniz Projesi, Doğu Karadeniz Projesi, Hakan Gültekin, Doğu Karadeniz, Ekonomi, giresun, Turizm, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKAP'tan Bölgesel Kalkınma Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:31:41. #7.12#
SON DAKİKA: DOKAP'tan Bölgesel Kalkınma Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement