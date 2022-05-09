Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika

Küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, iç piyasada da haftaya yükselişle 14,9696 liradan başladı. Euro da haftanın ilk gününün ilk dakikalarında 15,7426 liradan işlem gördü.

Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14,5-15 dar bandını kırma noktasına geldi. Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14,75'li seviyelerden başlayarak 14,95'i aştı. Yeni haftada ise dolar 14,9696 TL, euro ise 15,7426 TL'den işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı dolar kuru 14,95, euro ise 15,83 TL'den kapatmıştı.