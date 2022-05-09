Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı

09.05.2022 11:17
Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı

Küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, iç piyasada da haftaya yükselişle 14,9696 liradan başladı. Euro da haftanın ilk gününün ilk dakikalarında 15,7426 liradan işlem gördü.

Küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, iç piyasada da haftaya yükselişle 14,9696 liradan başladı. Euro da haftanın ilk gününün ilk dakikalarında 15,7426 liradan işlem gördü.

Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14,5-15 dar bandını kırma noktasına geldi. Geçen hafta bayram tatili nedeniyle sadece iki gün işlem gören dolar, 14,75'li seviyelerden başlayarak 14,95'i aştı. Yeni haftada ise dolar 14,9696 TL, euro ise 15,7426 TL'den işlem görmeye başladı.

Geçen haftayı dolar kuru 14,95, euro ise 15,83 TL'den kapatmıştı.

YORUMLAR
500
9 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 9 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? İngiltere'den Ukrayna'ya 1.6 milyar dolarlık ek askeri destek paketi İngiltere'den Ukrayna'ya 1.6 milyar dolarlık ek askeri destek paketi

Türk Lirası, Ukrayna, dolar, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
10:46 Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz
10:36 Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:26:03. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar 14,9696, Euro 15,7426 TL'den Haftaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement