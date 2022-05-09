Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı

09.05.2022 14:10
Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı

Haftayı 14,95 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL kuru, Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı.

Haftayı 14,95 seviyesinin üzerinde tamamlayan kuru, yeni haftaya 14,99 seviyelerinde işlem görerek başlamıştı. Dolar/TL kuru, saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı.

Geçen hafta Fed'in faiz kararıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı.

KUR KORUMALI MEVDUATLA DOLARIN YÜKSELİŞİ ENGELLENMİŞTİ

Dolar/TL kuru bugün saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı. Mart ayı başında 14,80 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL bu tarihten itibaren dar bir bantta seyrini sürdürüyordu. Aralık 2021'de uygulamaya konan kur korumalı mevduat sistemi ile dolar/TL kurundaki yükseliş büyük ölçüde frenlenmişti. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar, TL karşısında da uzun bir süreden sonra ilk kez 15 sınırını aşmış oldu.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde kalmaya devam ediyor

dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:25:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement