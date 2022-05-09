Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı - Son Dakika

Haftayı 14,95 seviyesinin üzerinde tamamlayan kuru, yeni haftaya 14,99 seviyelerinde işlem görerek başlamıştı. Dolar/TL kuru, saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı.

Geçen hafta Fed'in faiz kararıyla dalgalanan dolar/TL, haftayı 14,95'i aşarak yükselişle tamamlamıştı. Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda işlemlerin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi ve 14,98'i aştı.

KUR KORUMALI MEVDUATLA DOLARIN YÜKSELİŞİ ENGELLENMİŞTİ

Dolar/TL kuru bugün saat 14.00 itibarıyla Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı. Mart ayı başında 14,80 seviyesinin üzerine çıkan Dolar/TL bu tarihten itibaren dar bir bantta seyrini sürdürüyordu. Aralık 2021'de uygulamaya konan kur korumalı mevduat sistemi ile dolar/TL kurundaki yükseliş büyük ölçüde frenlenmişti. Küresel piyasalarda da güçlenen Dolar, TL karşısında da uzun bir süreden sonra ilk kez 15 sınırını aşmış oldu.