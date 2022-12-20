Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,65 seviyesinden işlem görüyor

20.12.2022 11:33

Dolar güne yatay seyirle başlamasının ardından 18,65 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,1 artışla 19,7970'ten, sterlin yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,6790'dan satılıyor.

Dün en düşük 18,63-18,66 bandında yatay seyreden dolar/TL, günü 18,6499 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 18,6540'tan işlem görüyor.

EURO VE STERLINDE SON DURUM

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 19,7970'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 22,6790'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 104,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,0620 seviyesinden işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallere piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını bildirdi. Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi kontrolünde esnekliğini artırmak amacıyla 10 yıllık devlet tahvili getirileri için hedef bandını 25 baz puan genişletmesi sonrası Japon yenindeki güçlenmenin dolar endeksindeki düşüşte etkili olduğunu ifade eden analistler, gün içinde veri gündeminin takip edileceğini kaydetti. Dolar/yen paritesi, BoJ'un kararları sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 132,5 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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