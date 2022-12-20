Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallere piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını bildirdi. Bugün Japonya Merkez Bankası 'nın (BoJ) getiri eğrisi kontrolünde esnekliğini artırmak amacıyla 10 yıllık devlet tahvili getirileri için hedef bandını 25 baz puan genişletmesi sonrası Japon yenindeki güçlenmenin dolar endeksindeki düşüşte etkili olduğunu ifade eden analistler, gün içinde veri gündeminin takip edileceğini kaydetti. Dolar/yen paritesi, BoJ'un kararları sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 132,5 seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de konut başlangıçları verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103,7'nin destek, 105'in direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Sterlin, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,65 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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