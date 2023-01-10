Dün yüzde 0,9 azalışla günü 103'ten tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 103,3'ten işlem görürken, avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0730 seviyesinde hareket ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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